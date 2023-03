Elle Fanning es una actriz estadounidense nacida el 9 de abril de 1998 en Conyers, Georgia. Es la hermana menor de la también actriz Dakota Fanning y desde temprana edad mostró su interés por la actuación.

A los tres años, Elle comenzó a actuar en pequeños papeles en películas y series de televisión. A los siete años, interpretó a la versión más joven de su hermana Dakota en la película "Yo soy Sam". En 2011, obtuvo un papel protagónico en la película "Super 8" dirigida por J.J. Abrams, lo que la llevó a ganar reconocimiento y popularidad.

Desde entonces, Elle ha participado en numerosas películas y series de televisión, como "Somewhere", "Ginger & Rosa", "Maleficent", "The Neon Demon", "The Beguiled", "Mary Shelley" y "The Great". Ha sido elogiada por su talento y versatilidad en la actuación, así como por su belleza y estilo.

El cambio de Elle Fanning: Antes y después. Fuente | FilmAffinity.

Además de su trabajo como actriz, Elle Fanning también es una activista en la lucha contra el acoso escolar y la defensa de los derechos de las mujeres. En 2017, se convirtió en la embajadora de la campaña "Save the Children" y ha trabajado activamente en la promoción de la educación y el bienestar de los niños en todo el mundo.

Elle Fanning ha sido nominada y premiada por su trabajo en la actuación en diversas ocasiones, incluyendo el Premio Screen Actors Guild por su actuación en "Trumbo". Con su talento, belleza y compromiso social, Elle Fanning se ha consolidado como una de las actrices más destacadas y admiradas de su generación.

Cambios de look:

Elle Fanning es una actriz estadounidense que ha destacado en la industria del cine y la televisión por su talento, belleza y versatilidad en la actuación. A lo largo de su carrera, ha experimentado varios cambios de look que le han permitido mostrar diferentes estilos y adaptarse a los diferentes personajes que ha interpretado.

Primeros años en la actuación

En sus primeros años en la actuación, Elle Fanning solía lucir un pelo largo y claro que resaltaba su belleza natural y su juventud. Con el tiempo, empezó a experimentar con diferentes cortes y estilos, lo que le permitió mostrar su versatilidad y estilo.

El cambio de Elle Fanning: Antes y después. Fuente | IMDb.

Somewhere

En la película "Somewhere" (2010), por ejemplo, Elle Fanning lució un corte de pelo más corto y claro que le daba un aspecto más sofisticado y moderno. En "Ginger & Rosa" (2012), llevó un pelo más largo y oscuro, con ondas suaves que resaltaban su belleza natural y su estilo retro.

El cambio de Elle Fanning: Antes y después. Fuente | IMDb.

Maleficent

En la película "Maleficent" (2014), Elle Fanning interpretó a la princesa Aurora y llevó un pelo más largo y más claro, que le daba un aspecto de princesa de cuento de hadas. En "The Neon Demon" (2016), en cambio, lució un corte de pelo corto y más oscuro que le daba un aspecto más atrevido y vanguardista.

El cambio de Elle Fanning: Antes y después. Fuente | POPSUGAR.

Últimos años

En los últimos años, Elle Fanning ha llevado su pelo más largo y claro, con diferentes estilos de peinado y maquillaje que le han permitido mostrar su belleza y sofisticación en eventos y alfombras rojas. También ha experimentado con diferentes estilos de moda, que le han permitido mostrar su estilo personal y su creatividad en la moda.

El cambio de Elle Fanning: Antes y después. Fuente | POPSUGAR.

Fanning es una actriz con estilo y versatilidad que ha experimentado con diferentes cambios de look a lo largo de su carrera. Desde su cabello más largo y claro hasta su estilo más corto y oscuro, Elle Fanning ha demostrado que puede lucir diferente y seguir siendo una de las actrices más bellas y talentosas de la industria del entretenimiento.