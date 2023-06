El cambio de James Ivory: Antes y después

James Francis Ivory, nacido el 7 de junio de 1928 en Berkeley, California, es un destacado director de cine y guionista estadounidense. Es conocido por su colaboración de larga data con el productor Ismail Merchant y la guionista Ruth Prawer Jhabvala, formando el famoso equipo de producción cinematográfica Merchant Ivory Productions.

A Room with a View, James Ivory. Fuente |Wikipedia.

Ivory se graduó en la Universidad de Oregón y posteriormente obtuvo su maestría en la Universidad de Southern California, donde estudió cinematografía. Comenzó su carrera en el mundo del cine dirigiendo cortometrajes y documentales. En 1961, junto con Ismail Merchant, fundó Merchant Ivory Productions, una compañía que se convertiría en un referente en el cine independiente.

A lo largo de su carrera, Ivory ha dirigido numerosas películas aclamadas y premiadas. Su estilo distintivo se caracteriza por su atención al detalle, la exploración de las relaciones humanas y su enfoque en la adaptación de obras literarias. Algunas de sus películas más destacadas incluyen "A Room with a View" (1985), basada en la novela de E.M. Forster; "Howards End" (1992), basada en la novela de Forster, que le valió el premio Oscar al Mejor Director; y "The Remains of the Day" (1993), basada en la novela de Kazuo Ishiguro.

"Remains of The Day", una gran creación de James Ivory. Fuente |Flickr.

La colaboración de Ivory con Ismail Merchant y Ruth Prawer Jhabvala fue fundamental para el éxito de muchas de sus películas. Merchant se encargaba de la producción, mientras que Jhabvala se encargaba de la adaptación de los guiones. Juntos, crearon un legado de películas reconocidas por su estilo visual elegante, sus actuaciones destacadas y sus historias emocionalmente profundas.

En 2018, Ivory recibió su primer premio Oscar individual como Mejor Guion Adaptado por la película "Call Me by Your Name" (2017), dirigida por Luca Guadagnino. A sus 89 años, se convirtió en la persona de mayor edad en recibir un premio de la Academia.

La carrera de James Ivory ha sido reconocida con numerosos premios y honores a lo largo de los años. Su contribución al cine independiente y su habilidad para llevar a la pantalla grandes obras literarias han dejado una huella perdurable en la industria cinematográfica. Su trabajo continúa siendo una referencia para futuros cineastas y su legado se mantiene como un testimonio de su talento y visión artística.

Reparto actores de "Call Me by Your Name". Fuente |Wikipedia Commons.

Cambios de look:

A pesar de que Ivory ha sido más reconocido por su trabajo detrás de las cámaras, también ha experimentado algunos cambios de look a lo largo de su carrera. Veamos hoy cómo ha evolucionado su estilo personal desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años

En sus primeros años en la industria del cine, James Ivory era conocido por su apariencia conservadora y clásica. Lucía un peinado más corto y refinado, generalmente con un poco de raya al lado. Este estilo reflejaba su seriedad y enfoque en su trabajo como director y guionista.

Peinados

A medida que su carrera avanzaba, Ivory comenzó a mostrar una imagen más relajada y casual. A medida que el cine independiente ganaba popularidad, Ivory adoptó un estilo más informal en su vestimenta y apariencia. Empezó a dejar crecer su pelo y a lucirlo un poco más despeinado. Su barba también se hizo más prominente, lo que le daba un aspecto más relajado y bohemio.

James Francis Ivory. Fuente |Flickr.

Vestimenta

Con el paso del tiempo, Ivory continuó adaptando su estilo personal a medida que se adentraba en proyectos cinematográficos más diversos y colaboraba con diferentes equipos creativos. Aunque siempre ha mantenido una apariencia pulida y elegante en eventos y ceremonias, ha experimentado con diferentes estilos de peinado y ha dejado crecer y cortado su barba según las tendencias y su propio gusto personal.

En cuanto a su vestimenta, Ivory se ha mantenido fiel a su estilo clásico y sofisticado. Es común verlo luciendo trajes bien cortados y elegantes en eventos formales. Su elección de colores tiende a ser sobria y discreta, lo que complementa su imagen distinguida.

Pragmático y profesional

Es importante destacar que James Ivory ha centrado su atención principalmente en su trabajo cinematográfico y en su contribución a la industria del cine independiente. Su estilo personal siempre ha sido un reflejo de su enfoque pragmático y profesional hacia el cine, más que un elemento que busca destacar en sí mismo.