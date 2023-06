El cambio de Johnny Depp: Antes y después

Johnny Depp es un reconocido actor y productor de cine estadounidense, nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Es conocido por su versatilidad y por interpretar personajes excéntricos en una amplia gama de géneros cinematográficos. Depp ha recibido elogios de la crítica y numerosos premios a lo largo de su carrera.

Depp comenzó su carrera actoral en la década de 1980, apareciendo en varias películas y series de televisión. Sin embargo, su gran avance llegó en 1987 cuando interpretó al joven oficial de policía Tom Hanson en la serie de televisión "21 Jump Street", que lo catapultó a la fama.

A lo largo de los años, Depp ha trabajado con reconocidos directores y ha interpretado una variedad de roles memorables. Algunas de sus películas más destacadas incluyen "Edward Scissorhands" (1990), dirigida por Tim Burton, donde interpretó a un hombre con cuchillas en lugar de manos; "Pirates of the Caribbean" (2003) y sus secuelas, donde dio vida al icónico Capitán Jack Sparrow; "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), nuevamente bajo la dirección de Tim Burton; y "Alice in Wonderland" (2010), donde interpretó al Sombrerero Loco.

A lo largo de su carrera, Depp ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores, además de recibir nominaciones al Premio de la Academia en tres ocasiones. Además de su talento actoral, también ha incursionado en la producción cinematográfica a través de su compañía, Infinitum Nihil.

Sin embargo, la carrera de Depp se ha visto empañada por problemas personales y legales. En 2016, su exesposa, la actriz Amber Heard, presentó una solicitud de divorcio y lo acusó de violencia doméstica. Este caso se convirtió en un largo y controvertido proceso legal que afectó la imagen pública de Depp y generó una gran atención mediática.

Cambios de look:

Además de su indiscutible talento actoral, Depp también es reconocido por sus constantes cambios de look, que le han permitido transformarse en una amplia gama de personajes a lo largo de su carrera.

Primeros años

Desde sus primeros años en la industria cinematográfica, Depp ha demostrado su disposición para modificar su apariencia física en busca de la autenticidad de sus personajes.

Edward Scissorhands

Uno de sus cambios más notables se produjo en la década de 1990, cuando interpretó a Edward Scissorhands en la película del mismo nombre dirigida por Tim Burton.

Pirates of the Caribbean

En este papel, Depp lució el icónico peinado desordenado y las tijeras en lugar de manos, creando un personaje con un aspecto inolvidable. Otro cambio significativo ocurrió cuando Depp asumió el papel del Capitán Jack Sparrow en la exitosa saga "Pirates of the Caribbean".

El actor creó un personaje extravagante y excéntrico, con dreadlocks enredados, múltiples brazaletes y collares, y un sombrero desgastado. Esta caracterización le valió el reconocimiento de la crítica y del público, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos de su carrera.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

En películas como "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" (2007), Depp sorprendió una vez más al adoptar un aspecto oscuro y gótico, con el pelo largo y desaliñado, el rostro pálido y los labios pintados. Su interpretación del barbero asesino y vengativo fue elogiada por su intensidad y su capacidad para adentrarse en personajes complejos.

Charlie and the Chocolate Factory

En "Charlie and the Chocolate Factory" (2005), Depp colaboró nuevamente con Tim Burton para interpretar al famoso chocolatero Willy Wonka. En esta ocasión, su look se caracterizó por el pelo más corto y oscuro, un traje extravagante y una expresión facial enigmática. Su interpretación del personaje agregó un toque de misterio y extravagancia al clásico cuento infantil.

Sleepy Hollow

A lo largo de los años, Depp ha experimentado con una amplia variedad de estilos y apariencias para encarnar a sus personajes, desde el detective excéntrico en "Sleepy Hollow" (1999) hasta el famoso escritor y periodista gonzo Hunter S. Thompson en "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998).

Inconfundible estilo

Más recientemente, los cambios de look de Depp han estado acompañados de su vida personal y de los desafíos legales que ha enfrentado. Durante estos últimos años, su aspecto ha sido más relajado y menos llamativo, con un poco de barba y pelo más largo. Sin embargo, su inconfundible estilo y presencia en la pantalla siguen siendo una constante en sus proyectos cinematográficos.

Johnny Depp ha demostrado a lo largo de su carrera su habilidad para transformarse y dar vida a personajes únicos a través de su apariencia. Su capacidad de adaptarse físicamente a cada papel.