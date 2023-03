El cambio de Kurt Russell: Antes y después

Kurt Russell es un actor estadounidense de renombre que nació el 17 de marzo de 1951 en Springfield, Massachusetts. Hijo de Bing Russell y Louise Julia Crone, se graduó en la Thousand Oaks High School en 1969 y comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960.

Su carrera en el cine despegó con su papel en "Elvis" de John Carpenter en 1979, seguido de éxitos de taquilla en los años ochenta, como "1997: Rescate en Nueva York" y "Golpe en la pequeña China". También ha actuado en "La Cosa", "Poseidón", "Stargate", "Tango y Cash", "Tombstone", "Breakdown" y "Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2", entre muchas otras películas. Kurt Russell estuvo casado con Season Hubley de 1979 a 1983 y tuvo un hijo, Boston Russell, en 1980.

Luego tuvo otro hijo, Wyatt, con Goldie Hawn, con quien estuvo en una relación desde 1983. Mide 1,8 metros de altura y ha declarado que tener inseguridades es común cuando se está frente a la cámara por primera vez.

Cambios de look

Además de su habilidad actoral, Russell también ha sido reconocido por sus constantes cambios de look a lo largo de los años. Desde sus inicios en la industria del cine, Kurt Russell ha pasado por varios cambios de look, cada uno de ellos marcando una época y un estilo diferente.

1970

Uno de los primeros cambios de look que tuvo Russell fue en la década de 1970, cuando era conocido por su pelo largo y su barba. Este estilo se hizo popular en películas como "Elvis" y "El Camino de la Violencia".

Kurt Russell. Fuente | Wikipedia.

1980

En la década de 1980, Russell comenzó a experimentar con su melena, cortándolo más corto y cambiando de peinado en cada película. En "Tango y Cash", Russell optó por un corte de pelo corto y un bigote grueso, mientras que en "Los Intocables" llevaba el pelo largo y una barba cuidada.

Kurt Russell. Fuente | Used Cars.

1990

A mediados de la década de 1990, Kurt Russell comenzó a afeitarse la barba y el bigote, dejando su rostro más al descubierto. En películas como "Stargate" y "Breakdown", Russell llevaba el pelo más corto y su estilo se volvió más elegante y refinado.

Kurt Russell. Fuente | Town & Country Magazine.

2000

En la década de 2000, Russell optó por llevar el pelo algo más largo y con ondas, un estilo que lució en películas como "Soldado Universal" y "Poseidón". También se dejó crecer una barba corta y bien cuidada en películas como "Death Proof" y "The Hateful Eight".

Kurt Russell. Fuente | IMBd.

Actualidad

En la actualidad, Kurt Russell ha optado por llevar el pelo más corto y su estilo ha evolucionado hacia un look más maduro y sofisticado. En películas como "Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2" y "Once Upon a Time in Hollywood", Russell luce un corte de pelo corto y bien peinado, con un bigote grueso y una barba cuidada.

En definitiva, los cambios de look de Kurt Russell a lo largo de su carrera son una muestra de su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes papeles y estilos. Desde su cabello largo y su barba en los años 70, hasta su estilo elegante y sofisticado en la actualidad, Russell ha sabido reinventarse constantemente, convirtiéndose en uno de los actores más respetados y admirados de Hollywood.