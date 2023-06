El cambio de Margot Robbie: Antes y después.

Margot Robbie es una talentosa actriz y productora australiana que ha logrado destacarse en la industria del cine tanto en su país natal como a nivel internacional. Nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia.

Desde sus primeros pasos en la actuación, Robbie ha demostrado un talento innato y una versatilidad impresionante en una amplia variedad de géneros cinematográficos.

Margot Robbie. Fuente |Flickr.

Robbie comenzó su carrera actoral en Australia, participando en series de televisión como "Neighbours" y "Pan Am". Sin embargo, fue su interpretación de Harley Quinn en la película de superhéroes "Suicide Squad" (2016) lo que la catapultó a la fama mundial. Su actuación carismática y cautivadora como el icónico personaje le valió el reconocimiento de la crítica y del público.

A partir de entonces, Margot Robbie ha demostrado su capacidad para abordar diferentes tipos de roles con maestría. Ha interpretado personajes dramáticos y complejos, como en "I, Tonya" (2017), donde dio vida a la patinadora artística Tonya Harding, papel que le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actriz. También ha destacado en películas como "The Wolf of Wall Street" (2013), "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) y "Bombshell" (2019), en las que ha demostrado su habilidad para interpretar personajes memorables y convincentes.

Margot Robbie. Fuente |Wikipedia Commons.

Además de su talento como actriz, Robbie ha incursionado en la producción cinematográfica. Fundó su propia compañía productora, LuckyChap Entertainment, con la que ha producido películas como "I, Tonya" y "Promising Young Woman" (2020), esta última recibiendo elogios de la crítica y ganando varios premios importantes.

La versatilidad de Margot Robbie también se refleja en su capacidad para adaptar su apariencia a diferentes personajes. Ha experimentado diversos cambios de look para sus papeles en el cine, mostrando su dedicación y compromiso con cada proyecto. Desde lucir el pelo más claro y maquillaje llamativo como Harley Quinn, hasta transformarse en la apariencia de personajes de época, Robbie ha demostrado su capacidad para sumergirse por completo en los roles que interpreta.

Margot Robbie. Fuente |Wikipedia Commons.

Con su talento, belleza y carisma, Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más destacadas de su generación. Ha dejado una marca imborrable en la industria del cine con su capacidad de cautivar a la audiencia y su disposición para asumir desafíos artísticos. Su éxito y reconocimiento continuos tanto en Australia como a nivel internacional demuestran que su carrera promete seguir creciendo y dejando un impacto duradero en la industria del entretenimiento.

The wolf of Wall Street. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

Margot Robbie, la talentosa actriz australiana, ha dejado una huella significativa en la industria del cine no solo por su talento actoral, sino también por sus cambios de look impactantes y versátiles a lo largo de su carrera. Desde sus primeros pasos en la industria hasta la actualidad, Robbie ha demostrado una capacidad única para transformar su apariencia y adaptarse a diferentes personajes y estilos.

En sus inicios

Cuando Margot Robbie comenzó su carrera, su belleza natural y su pelo más claro la hicieron destacar desde el principio. En sus primeros papeles, como en la popular serie australiana "Neighbours", Robbie lucía un estilo fresco y juvenil, con su pelo más largo y suelto, resaltando su encanto natural y su radiante sonrisa.

Suicide Squad

Sin embargo, fue su interpretación del icónico personaje de Harley Quinn en "Suicide Squad" (2016) lo que catapultó su fama y la puso bajo los focos internacionales. Para encarnar a este personaje extravagante y excéntrico, Robbie se sumergió en un cambio de imagen radical. Adoptó el pelo teñido, junto con un maquillaje llamativo y accesorios vistosos, creando un look único y distintivo que se convirtió en todo un fenómeno de la moda y la cultura pop.

Suicide Squad, perdsonajes. Fuente |Pinterest.

I, Tonya

A medida que su carrera avanzaba, Margot Robbie demostró una versatilidad impresionante en sus elecciones de personajes y estilos de apariencia. En la película "I, Tonya" (2017), donde interpretó a la patinadora artística Tonya Harding, Robbie se sometió a una transformación física notable. Adoptó el peinado y el maquillaje característicos de Harding, con el pelo algo rizado y un estilo de los años 90, que le permitió adentrarse aún más en el personaje y capturar su esencia única.

Mary Queen of Scots

Además, Robbie ha mostrado su habilidad para adaptarse a diferentes épocas y estilos en películas como "Mary Queen of Scots" (2018) y "Once Upon a Time in Hollywood" (2019). En estas producciones, ha lucido peinados y vestuario acordes a las épocas históricas en las que se desarrollan las historias, demostrando su capacidad camaleónica y su dedicación a la autenticidad de sus personajes.

Sorprende con sus elecciones de estilo y apariencia

En la actualidad, Margot Robbie sigue sorprendiendo con sus elecciones de estilo y apariencia. Ha experimentado con peinados cortos y largos, desde pelo más liso y pulido hasta rizos desordenados y ondas románticas. También ha explorado diferentes colores de pelo, desde su rubio característico hasta tonos más oscuros y atrevidos.

Estilo de elegancia, Margot Robbie. Fuente |Flcikr,

Referencia de estilo y elegancia

Su presencia en las alfombras rojas siempre es esperada, ya que Margot Robbie es una referencia de estilo y elegancia. Ha lucido vestidos de diseñadores de renombre y ha experimentado con maquillajes que resaltan su belleza natural y realzan sus rasgos distintivos.

Margot Robbie. Fuente |Flickr.

Experimenta con su apariencia

Margot Robbie es una actriz que no teme desafiar las convenciones y experimentar con su apariencia para complementar sus interpretaciones. Su capacidad para transformarse físicamente y adaptarse a diferentes estilos es un testimonio de su dedicación y compromiso con cada personaje que interpreta.