El cambio de Matt Reeves: Antes y después

Matt Reeves es un reconocido director, productor y guionista estadounidense, conocido por dirigir películas de gran éxito como Cloverfield, El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios.

Reeves nació en Rockville Center, Nueva York, en 1966. Desde temprana edad mostró un gran interés por el cine y la televisión, y creció viendo películas y series de televisión con su padre. Estudió cine en la Universidad de California, en Los Ángeles, y comenzó a trabajar en la industria cinematográfica en la década de 1990.

Su primera película como director fue The Pallbearer, estrenada en 1996 y protagonizada por David Schwimmer y Gwyneth Paltrow. Aunque no tuvo mucho éxito en taquilla, le abrió las puertas para dirigir otras películas como Cloverfield en 2008, un thriller de ciencia ficción que se convirtió en un éxito de taquilla.

En 2014, Reeves dirigió la película El amanecer del planeta de los simios, que recibió críticas muy positivas y fue un gran éxito de taquilla. Luego dirigió La guerra del planeta de los simios en 2017, la tercera entrega de la saga, que también fue bien recibida por la crítica y el público.

En 2019, se anunció que Reeves sería el director de la próxima película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson. La película, titulada The Batman, está programada para estrenarse en marzo de 2022. Además de dirigir la película, Reeves también escribió el guión junto a Mattson Tomlin.

Reeves ha sido nominado a varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo un Premio de la Academia por su trabajo en la película "El abogado del crimen" en 2007. También ha sido reconocido por su trabajo en televisión, habiendo dirigido episodios de series como Felicity y Homicide: Life on the Street.

Cambios de look

Matt Reeves es un director de cine y televisión conocido por sus obras como Cloverfield, la trilogía de El Planeta de los Simios y la más reciente, The Batman. A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos y looks que lo han llevado a crear películas únicas y emocionantes. Hoy explicaremos todos los cambios de look de Matt Reeves desde sus inicios hasta hoy.

Inicios

Comenzando con su carrera temprana, Reeves comenzó a trabajar en televisión como guionista y director. Su primer gran proyecto fue la serie de televisión Felicity, donde trabajó como escritor y productor. En ese entonces, su apariencia era bastante convencional, con pelo más corto y bien arreglado.

2008

Sin embargo, después de su éxito en Felicity, Reeves comenzó a experimentar con su look.

En 2008, cuando dirigió la película de ciencia ficción Cloverfield, su pelo era más largo y rizado, y llevaba barba. Este look de pelo más largo y algo de barba se mantuvo durante varios años y se convirtió en su marca personal.

2011

Reeves dirigió la película de ciencia ficción Deja Vu, que presentó a un Matt Reeves con un corte de pelo más corto y un estilo más limpio. Esta imagen de pelo más corto y barba recortada se mantuvo durante algunos años, y se puede ver en las películas de la trilogía de El Planeta de los Simios, que dirigió entre 2014 y 2017.

2020

Sin embargo, en 2020, Reeves sorprendió a sus fans con un cambio de look drástico. Cuando se anunció que dirigiría la película The Batman, apareció en público con un corte de pelo más corto y un bigote completo. Este look sorprendió a muchos fans, que estaban acostumbrados a ver a Reeves con su estilo de cabello largo y barba.

Desde entonces, Reeves ha mantenido este look de cabello corto y bigote para promocionar The Batman. Aunque algunos fans pueden extrañar su estilo anterior, este cambio de look demuestra la capacidad de Reeves para adaptarse y experimentar con su imagen.

Reeves es un talentoso director, guionista y productor que ha dejado su huella en la industria cinematográfica con sus películas de gran éxito y su estilo distintivo. Con su trabajo en The Batman, sin duda continuará su legado como uno de los cineastas más influyentes de su generación. Reeves ha experimentado con varios estilos y looks a lo largo de su carrera. Desde su aspecto inicial con el pelo más corto y bien arreglado hasta su estilo actual de pelo corto y bigote, Reeves ha demostrado ser un director versátil en todos los aspectos, incluyendo su imagen personal. Los fans esperan con entusiasmo ver qué look adoptará en sus próximos proyectos.