Michael Caine es un actor británico que ha cautivado al público con su talento en la pantalla grande por más de cinco décadas. Caine nació en Londres en 1933 y creció en Southwark. Después de la Segunda Guerra Mundial, su familia vivió en una casa prefabricada durante dieciocho años.

Caine abandonó la escuela a los quince años y fue llamado a filas para luchar en Corea. Antes de aparecer en el cine, trabajó en más de cien pequeños papeles en teatro y televisión. Su éxito lo llevó a protagonizar películas como "Alfie" y "La huella". Caine ganó un Oscar por su papel en "Hannah y sus hermanas" y otro por "The Cider House Rules". También actuó en películas como "Batman Begins" y "Inception".

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Cambios de look.

Pero no solo su actuación ha sido la razón de su éxito, sino también su imagen icónica y sus cambios de look a lo largo de su carrera. Hoy repasamos los cambios de look de Michael Caine desde sus inicios hasta hoy.

1960

Comenzando en la década de 1960, Michael Caine se hizo conocido por su pelo corto y elegante, a menudo peinado hacia atrás. Este look refinado y clásico se convirtió en su sello distintivo durante sus primeras películas, como "Alfie" (1966) y "The Ipcress File" (1965).

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | Alfie (1966).

1970

A medida que avanzaba la década de 1970, Caine se dejó crecer el pelo un poco y adoptó un estilo más desenfadado y casual. En películas como "Get Carter" (1971) y "The Man Who Would Be King" (1975), se le puede ver con cabello largo y desordenado y una barba incipiente. Este cambio de imagen lo ayudó a adaptarse a la moda de la época y a resonar con una audiencia más joven.

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | Out of the Past.

1980

En la década de 1980, Michael Caine se deshizo de su look rebelde y adoptó un estilo más sofisticado y pulido. En películas como "Educating Rita" (1983) y "Hannah and Her Sisters" (1986), lucía un corte de pelo más corto y un bigote bien cuidado. Esta apariencia refinada y madura fue un cambio notable de sus looks anteriores y demostró su versatilidad.

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | Liverpool Echo.

1990

En la década de 1990, Caine optó por un look más discreto y elegante. En películas como "The Cider House Rules" (1999) y "The Quiet American" (2002), se le ve con el cabello corto y bien arreglado, a menudo peinado hacia atrás o con un estilo ligeramente desordenado, que siempre le funciona. Esta imagen clásica y atemporal se adaptó perfectamente a su personaje y fue muy efectiva en la pantalla.

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | Slant Magazine.

2000

En la década de 2000, Michael Caine continuó con su estilo discreto y elegante, pero con un toque algo más moderno. En películas como "Batman Begins" (2005) y "The Dark Knight" (2008), se le puede ver con una barba recortada y el cabello un poco más largo y texturizado. Esta apariencia actualizada se adaptó perfectamente a su personaje y fue un gran éxito en la taquilla.

El cambio de Michael Caine: Antes y después. Fuente | CinemaBlend.

Caine ha pasado por varios cambios de look a lo largo de su carrera, desde su cabello corto y elegante hasta su estilo más casual y rebelde en los años 70, pasando por una imagen refinada y madura en los años 80 y 90, hasta su estilo discreto y elegante con un toque moderno en los años 2000.

Cada cambio de look lo ayudó a adaptarse a los tiempos y demostró su versatilidad como actor. Sin duda, la imagen icónica de Michael Caine seguirá siendo una fuente de inspiración para muchos en el futuro.