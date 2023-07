El cambio de Pablo Maqueda: Antes y después.

Pablo Maqueda, nacido en Madrid en 1985, es un cineasta español reconocido por su enfoque innovador en el cine y el arte audiovisual. Se graduó en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y ha destacado por su apuesta por el transmedia y los nuevos formatos.

En 2012, produjo y dirigió el documental "All the Women", que introdujo el nuevo formato "Film Experience". Esta obra recibió reconocimiento en importantes medios nacionales e internacionales como el New York Times, Indiewire y El País.

Pablo Maqueda

En 2013, estrenó dos largometrajes, "Manic Pixie Dream Girl" y "#Realmovie", adoptando un enfoque multiplataforma para su lanzamiento en cines, televisión y servicios de video bajo demanda. Estas películas atrajeron a más de 50.000 espectadores y fueron presentadas en festivales tanto nacionales (Fantástico de Sitges 2013, Atlántida Film Fest, Vitoria) como internacionales (Buenos Aires, Lima, Bogotá).

En el campo de la publicidad, Pablo Maqueda ha realizado numerosas campañas para agencias y clientes destacados, como Netflix España, Yves Saint Laurent, Correos, Warner Pictures, Lionsgate, Seguros Metrópolis, Universal Pictures y Mediaset, entre otros.

Pablo Maqueda ha dejado su huella en la industria cinematográfica con su enfoque transmedia, su participación en festivales y sus colaboraciones en publicidad. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Premio a la Mejor Película No Industrial en los Premios Cinematográficos Musgo de Galicia y ha sido destacado en revistas como Fotogramas.

Pablo Maqueda. Fuente |Instagram.

Cambios de look:

En sus inicios

Desde sus primeros años hasta la actualidad, Maqueda ha demostrado su versatilidad y su capacidad para reinventarse tanto en su apariencia como en su trabajo cinematográfico. Cuando Pablo Maqueda comenzó su trayectoria en el cine, era conocido por su aspecto juvenil y su pelo más corto y oscuro.

Con una mirada audaz y una energía creativa desbordante, Maqueda se sumergió en el mundo del cine con determinación y pasión. Sus primeros cortometrajes y proyectos audiovisuales destacaron por su enfoque experimental y su visión artística única.

Pablo Maqueda. Fuente |Instagram.

Espíritu creativo y vanguardista

A medida que Maqueda fue ganando reconocimiento en la industria, también comenzó a experimentar con su estilo personal. Durante una etapa de su carrera, se dejó crecer el pelo un poco más y lo llevaba con un estilo desenfadado y rebelde, reflejando su espíritu creativo y vanguardista. Este cambio en su apariencia coincidió con la evolución de su trabajo hacia proyectos más ambiciosos y arriesgados.

Con el paso del tiempo, el cineasta continuó evolucionando y adaptando su imagen a las diferentes etapas de su carrera. En algunos momentos, optó por un estilo más sofisticado con una barba bien cuidada, reflejando su madurez y su enfoque más refinado en su trabajo cinematográfico. En otros momentos, sorprendió al público con cambios algo más radicales mostrando su espíritu audaz y su deseo de desafiar las convenciones establecidas.

Pablo Maqueda. Fuente |Instagram.

Elegancia y sofisticación

El cineasta también ha experimentado con su vestimenta, eligiendo trajes elegantes y sofisticados en eventos de la industria cinematográfica, pero también mostrando su lado más casual y alternativo en ocasiones informales. Siempre en busca de la autenticidad y la originalidad, Maqueda ha demostrado que su estilo personal es tan diverso como su enfoque cinematográfico.

Pablo Maqueda. Fuente |Instagram.

Figura destacada

Hoy en día, Pablo Maqueda continúa siendo una figura destacada en el mundo del cine y el arte audiovisual. Su imagen refleja su personalidad creativa y arriesgada, y su trabajo sigue siendo reconocido y aclamado tanto a nivel nacional como internacional.

Pablo Maqueda. Fuente |Instagram.

Innovación constante

A lo largo de su carrera, Pablo Maqueda ha demostrado que no teme a los cambios y que está dispuesto a explorar nuevos territorios tanto en su apariencia como en su cine. Sus diferentes looks a lo largo de los años son una manifestación visible de su evolución como cineasta y su búsqueda constante de la innovación y la originalidad.