El cambio de Rami Said Malek: Antes y después

Rami Said Malek nació el 12 de mayo de 1981 en Los Ángeles, California, en una familia de origen egipcio. Estudió actuación en la Universidad de Evansville en Indiana y luego obtuvo un MFA en actuación en la Escuela de Artes Teatrales de la Universidad de Nueva York.

Comenzó su carrera en la actuación en la televisión, apareciendo en series como "Gilmore Girls", "Over There" y "24". En 2010, ganó fama gracias a su papel como el faraón egipcio Ahkmenrah en la película "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian".

Pero fue en 2015 cuando Rami obtuvo su papel más destacado hasta la fecha: el personaje principal en la serie de televisión "Mr. Robot". En la serie, interpreta a Elliot Alderson, un hacker y experto en informática que trabaja para una compañía de seguridad cibernética de día y se dedica a actividades ilegales por la noche. Su actuación le valió el premio Primetime Emmy a Mejor Actor en una Serie de Drama en 2016.

Desde entonces, Rami ha trabajado en películas como "Papillon", "Bohemian Rhapsody" y "Little Things". Fue su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" lo que lo llevó a la fama mundial. La película se convirtió en un gran éxito de taquilla y Rami ganó el Oscar, el Globo de Oro y el premio BAFTA a Mejor Actor en 2019.

Además de su trabajo en la actuación, Rami también ha incursionado en la producción de cine y televisión. En 2018, produjo y protagonizó el cortometraje "The Shadow Hours", que fue seleccionado para el Festival de Cine de Tribeca.

Rami Malek es conocido por su dedicación y profesionalismo en su trabajo y por su estilo único y elegante en la alfombra roja. Es considerado una de las estrellas más talentosas y prometedoras de Hollywood, y ha demostrado que aún tiene mucho que ofrecer en el futuro.

Cambios de look:

Rami Said Malek es conocido no solo por su gran talento como actor, sino también por su estilo único y distintivo. A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes peinados, barbas y estilos de moda, lo que lo ha llevado a ser considerado como uno de los hombres más elegantes y atractivos de Hollywood.

Primeros años

En sus primeros años como actor, Rami se dejaba crecer el pelo algo más largo. Este estilo lo acompañó en sus primeros trabajos en televisión, como en la serie "Over There" en la que interpretó al soldado Parker. Sin embargo, poco después decidió cortar su pelo y optar por un estilo más corto y elegante.

En su papel en la película "Night at the Museum: Battle of the Smithsonian", Rami llevaba el pelo más corto y una barba bien recortada, lo que le dio un aspecto más maduro y masculino. Este estilo se convirtió en su marca registrada en su siguiente trabajo en la serie "The Pacific", en la que interpretó al soldado Merriell "Snafu" Shelton.

Mr. Robot

Sin embargo, su cambio de imagen más notable llegó con su papel principal en la serie "Mr. Robot". Para interpretar al personaje de Elliot Alderson, Rami se hizo un peinado corto que lo hacía lucir más joven y rebelde, que cubría con una capucha de sudadera. Este estilo le valió muchos elogios y los fans de la serie comenzaron a imitar su look.

Rami Said Malek. Fuente | Wikimedia Commons.

Bohemian Rhapsody

En su papel como Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", Rami llevó un bigote estilo "mostacho" que se convirtió en un ícono del cantante. El look se caracterizó por un bigote muy fino y recortado que le daba a Rami una apariencia sofisticada y elegante.

Rami Said Malek. Fuente | Wikimedia Commons.

Últimos años

En su más reciente papel en la película "No Time to Die", Rami adoptó un look más clásico y formal. Llevó un corte de pelo más corto y pulido, y un traje elegante que le daba un aspecto más serio y maduro.

A lo largo de su carrera, Rami Malek ha demostrado una gran versatilidad en cuanto a su imagen y estilo, y ha sabido adaptarse a las necesidades de cada personaje que ha interpretado. Su personalidad y estilo únicos han hecho de él uno de los actores más interesantes y atractivos en la industria del cine y la televisión.