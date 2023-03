Reese Witherspoon, cuyo nombre completo es Laura Jeanne Reese Witherspoon, nació el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, Louisiana, EE. UU. Desde joven, mostró un gran interés por la actuación y comenzó a tomar clases de teatro en la escuela secundaria.

Su debut en el cine fue en la película "The Man in the Moon" en 1991, pero su gran éxito llegó en 1999 con la comedia romántica "Election", por la que recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz. Desde entonces, ha protagonizado numerosas películas de éxito, como "Legally Blonde", "Sweet Home Alabama", "Walk the Line", "Wild" y "Big Little Lies".

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | Vanity Fair.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Reese Witherspoon ha ganado varios premios y reconocimientos por su trabajo. En 2005, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel en "Walk the Line", en el que interpretó a la cantante country legendario June Carter Cash. También ha recibido dos premios Globo de Oro y varios premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Además de su carrera en la actuación, Witherspoon es una productora activa y fundó su propia compañía de producción, Hello Sunshine, en 2016. La compañía ha producido varios proyectos, incluyendo la serie "Big Little Lies", que protagonizó y por la que ganó otro premio del Sindicato de Actores.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | HBO.

También es una activista y defensora de los derechos de las mujeres. En 2015, fundó la iniciativa "Reese's Book Club", que promueve la literatura escrita por mujeres y en 2017, se unió a la organización Time's Up, que lucha contra el acoso y la discriminación en la industria del entretenimiento

Cambios de look.

A lo largo de los años, ha cambiado su apariencia en varias ocasiones, adaptándose a las tendencias y a las demandas de sus papeles. Hoy repasamos los cambios de look más destacados de Reese Witherspoon desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años en Hollywood

En sus primeros años en Hollywood, Reese Witherspoon destacó por su pelo rubio y sus peinados clásicos y elegantes. En películas como "Pleasantville" o "Cruel Intentions", lucía una melena larga y lisa, a veces con un flequillo. Este look se convirtió en su seña de identidad en los primeros años de su carrera.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | Digital Spy.

2001

En 2001, Reese Witherspoon protagonizó la comedia romántica "Legally Blonde", en la que interpretó a una abogada rubia y decidida. Para este papel, la actriz optó por un corte de pelo más corto y desenfadado, con capas y ondas. Este look se convirtió en uno de los más icónicos de su carrera y se mantuvo durante varios años.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | Good Morning America.

2005

En 2005, Witherspoon ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel en "Walk the Line", en el que interpretó a la cantante country June Carter Cash. Para este papel, la actriz se tiñó el cabello de oscuro y lució un peinado corto y ondulado, muy similar al de la cantante real.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | People.

Últimos años

En los últimos años, Reese ha mantenido su cabello rubio, pero ha experimentado con diferentes estilos y cortes. En 2014, optó por un corte bob, que le daba un aspecto juvenil y moderno. En 2017, lució un corte más largo y recto, con un flequillo lateral.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | CelebMafia.

Maquillaje

En cuanto al maquillaje, Witherspoon suele optar por un estilo natural y sencillo, resaltando sus rasgos más característicos, como sus ojos azules y su sonrisa. En ocasiones especiales, como en la gala de los Oscar, suele lucir un maquillaje más sofisticado, con labios rojos y sombras ahumadas.

El cambio de Reese Witherspoon: Antes y después. Fuente | Telva.

Reese Witherspoon es sin duda, una de las actrices más respetadas y exitosas de Hollywood, con una carrera que abarca décadas y una amplia gama de roles. También es una defensora apasionada de los derechos de las mujeres y una productora activa que ha creado contenido relevante e impactante en la pantalla. Witherspoon ha experimentado con diferentes peinados y estilos a lo largo de su carrera, desde la melena larga y rubia hasta el corte bob o el cabello oscuro. Sin embargo, su belleza natural y su elegancia han sido una constante en todas las etapas de su vida y carrera.