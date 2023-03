Shelton Jackson "Spike" Lee nació el 20 de marzo de 1957 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Es hijo del músico y compositor Bill Lee y de la maestra de arte Jacquelyn Shelton.

Lee creció en Brooklyn, Nueva York, donde asistió a la Universidad de Morehouse en Atlanta, Georgia, antes de trasladarse a la Universidad de Nueva York para estudiar cine.

En 1986, Lee dirigió su primera película, "She's Gotta Have It", que fue un éxito crítico y comercial. Desde entonces, ha dirigido una gran cantidad de películas aclamadas por la crítica, incluyendo "Do the Right Thing", "Malcolm X", "Inside Man", "BlackKklansman" y "Da 5 Bloods". Además de dirigir, Lee también ha sido productor, escritor y actor en muchas de sus películas.

El cambio de Spike Lee: Antes y después. Fuente | IMDb.

A lo largo de su carrera, Lee ha sido un defensor activo de la igualdad racial y social en los Estados Unidos, y su trabajo a menudo refleja sus preocupaciones y puntos de vista políticos. En 1989, fundó la compañía de producción 40 Acres and a Mule Filmworks, que ha producido muchas de sus películas.

Además de su trabajo en el cine, Lee también ha dirigido spots de televisión y videos musicales, y ha escrito varios libros sobre el cine y la cultura popular. En 2019, Lee recibió el premio Óscar al Mejor Guión Adaptado por "BlacKkKlansman", convirtiéndose en el primer director afroamericano en ganar el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Cannes.

Cambios de look.

Además de su estilo único de dirección y narración, Lee también es conocido por su distintivo estilo personal. A lo largo de su carrera, ha experimentado con una variedad de looks, desde sus inicios en la década de 1980 hasta la actualidad. Hoy repasamos todos los cambios de look de Spike Lee y cómo han evolucionado con el tiempo.

Primeros años en el cine

En sus primeros años en el cine, Spike Lee era conocido por su estilo relajado y casual. En la película "She's Gotta Have It" de 1986, Lee se dejaba ver con una gorra de béisbol y una camisa holgada. Este estilo se mantuvo durante gran parte de la década de 1980, con Lee optando por camisas estampadas y pantalones de cintura alta en películas como "Do the Right Thing" y "Mo' Better Blues".

1990

En la década de 1990, el estilo de Spike Lee evolucionó junto con la moda de la época. En la película "Malcolm X" de 1992, Lee aparece con un traje y corbata, en línea con la moda del momento. En la película "Clockers" de 1995, su look es más casual, con un chaleco y una camisa de manga larga.

El cambio de Spike Lee: Antes y después. Fuente | Pinterest.

1996

A medida que avanzaba la década de 1990, el estilo de Spike Lee se volvió más atrevido y audaz. En la película "Girl 6" de 1996, Lee luce un peinado afro y una chaqueta de cuero. En la película "He Got Game" de 1998, Lee adopta un look más deportivo, con una gorra de béisbol y una camiseta de baloncesto.

El cambio de Spike Lee: Antes y después. Fuente | Karen Brailsford.

2000

En la década de 2000, el estilo de Spike Lee se volvió más variado y ecléctico. En la película "25th Hour" de 2002, Lee aparece con un abrigo de piel y otra gorra de béisbol. En la película "Inside Man" de 2006, adopta un estilo más formal con un traje de tres piezas y una corbata.

El cambio de Spike Lee: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Últimos años

En los últimos años, el estilo de Spike Lee se ha vuelto aún más distintivo y único. En el Festival de Cine de Cannes de 2018, Lee apareció con una chaqueta de lentejuelas y unos zapatos de plataforma. En la ceremonia de los premios Óscar de 2019, llevó un traje púrpura y dorado, un tributo a su amigo y colaborador Prince.

El cambio de Spike Lee: Antes y después. Fuente | MOR.BO.

A lo largo de su carrera, Spike Lee ha experimentado con una amplia variedad de looks, desde el estilo casual y relajado de los años 80 hasta los looks más audaces y distintivos de la actualidad. Su estilo personal ha evolucionado junto con la moda de la época y ha sido moldeado por sus propias elecciones creativas y su personalidad única.

En última instancia, el estilo de Spike Lee es tan distintivo como su trabajo cinematográfico, y ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. Sin duda, Spike Lee es uno de los directores de cine más influyentes de nuestra generación, conocido por su estilo distintivo de dirección y narración, así como por su compromiso con la justicia social y racial en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha dejado una importante huella en la cultura popular y ha inspirado a una nueva generación de cineastas y activistas.