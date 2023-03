Tommy Hilfiger es un diseñador de moda estadounidense nacido en el estado de Nueva York en 1951. Creció en una familia de inmigrantes alemanes y comenzó su carrera en la moda a los 18 años, cuando abrió su primera tienda de ropa en Elmira, Nueva York. Durante los años 70, Hilfiger trabajó en varias tiendas de ropa y diseñó para otras marcas de moda.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente | Street Beat.

En 1985, Tommy Hilfiger creó su propia marca, que lleva su nombre, y lanzó su primera colección de moda masculina. El éxito fue inmediato, y en 1989, Hilfiger se convirtió en el diseñador oficial de la moda de los Rolling Stones, lo que le dio una gran exposición en la industria de la música.

En la década de 1990, la marca Tommy Hilfiger se convirtió en una de las más populares y reconocidas del mundo de la moda. Sus diseños eran elegantes, casuales y asequibles, y se convirtieron en un icono de la moda americana. Hilfiger también trabajó con varias celebridades para crear colecciones de moda, incluyendo a la supermodelo Naomi Campbell y el rapero Snoop Dogg.

En 1995, Tommy Hilfiger se convirtió en la primera marca de moda en patrocinar a un equipo deportivo, los Dallas Cowboys de la NFL, lo que le dio aún más exposición. La marca se expandió en los años siguientes, con la apertura de tiendas en todo el mundo, y la adición de líneas de ropa para mujeres y niños.

En la década de 2000, la marca Tommy Hilfiger se diversificó aún más, lanzando líneas de ropa de cama, fragancias y accesorios. Hilfiger también comenzó a trabajar como juez en varios programas de moda en televisión, y en 2010, publicó su autobiografía "American Dreamer: My Life in Fashion and Business".

En 2019, Tommy Hilfiger anunció que se uniría a la iniciativa "Make it Possible" de la Fundación Ellen MacArthur, para trabajar hacia la eliminación de residuos plásticos en la moda.

Cambios de look.

Tommy Hilfiger es un diseñador de moda estadounidense cuyo estilo personal se ha convertido en parte de su marca. A lo largo de los años, Hilfiger ha experimentado con diferentes looks y estilos, desde su cabello hasta su ropa y accesorios. Hoy repasamos algunos de los cambios de look más notables que ha tenido Tommy Hilfiger a lo largo de su carrera.

Años 70

En sus primeros años como diseñador, Hilfiger solía vestir de manera más casual y relajada, con camisetas y pantalones vaqueros. Su pelo también era más largo y con un estilo desenfadado, en línea con la moda de los años 70.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente | HIGHXTAR.

Años 90

En los años 90, Tommy Hilfiger se convirtió en un icono de la moda americana y comenzó a adoptar un estilo más sofisticado y elegante. Empezó a vestir trajes a medida y camisas de vestir, y su pelo se acortó y se peinó de manera más pulida.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente | Street Beat.

Década de 2000

En la década de 2000, Hilfiger se mantuvo fiel a su estilo sofisticado pero comenzó a experimentar con colores y patrones más brillantes y atrevidos. También comenzó a usar más accesorios, como sombreros y gafas de sol.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente Getty Images.

Últimos años

En los últimos años, Tommy Hilfiger ha mantenido su estilo clásico y elegante, pero ha incorporado elementos más modernos y atrevidos. Ha utilizado su marca para promover la moda sostenible y ha colaborado con diseñadores y artistas para crear colecciones únicas.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente | elle.

Pelo

En cuanto a su pelo, Tommy Hilfiger ha mantenido una apariencia pulida y cuidada a lo largo de los años. A menudo se le ve con un corte de pelo corto y peinado con gel.

El cambio de Tommy Hilfiger: Antes y después. Fuente | GQ España.

Hoy en día, la marca Tommy Hilfiger sigue siendo una de las más exitosas y reconocidas en el mundo de la moda. Hilfiger sigue siendo un líder en la industria, y su visión de la moda americana sigue inspirando a diseñadores y consumidores de todo el mundo. Los cambios de look de Hilfiger a lo largo de los años han reflejado su evolución como diseñador y su sentido del estilo personal. Desde su estilo casual y relajado en los años 70 hasta su estilo sofisticado y elegante en los 90, y su estilo más moderno y atrevido en la actualidad, Tommy Hilfiger ha sido un verdadero icono de la moda y ha dejado una huella duradera en la industria.