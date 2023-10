Cómo funciona Tik Tok counter.

Hoy te explicaremos cómo visualizar las estadísticas en tiempo real de cualquier perfil de TikTok, utilizando una sencilla página llamada TikTok Counter. Esta página tiene la capacidad de comparar el número de usuarios de dos cuentas a medida que TikTok actualiza periódicamente tus estadísticas. TikTok Counter muestra información actualizada cada pocos segundos, brindando datos precisos y en tiempo real.

Esta herramienta resulta valiosa al realizar nuevas publicaciones o campañas, ya que te permite evaluar en tiempo real su impacto en el número de seguidores de una cuenta y la cantidad de "likes" obtenidos. Además, proporciona información actualizada sobre las personas a las que sigue la cuenta y la cantidad de vídeos publicados.

Es importante señalar que TikTok Counter no extrae datos de ninguna API de TikTok, ya que esta red social no proporciona ese tipo de información. En su lugar, la página obtiene los datos al refrescar la página del perfil que se ha indicado. Estos datos no han sido autorizados ni verificados por TikTok, por lo que puede haber algunas diferencias en momentos puntuales.

Otro aspecto destacado de esta herramienta es que no requiere registro ni inicio de sesión con datos de TikTok. Puedes buscar los datos de cualquier perfil simplemente conociendo su nombre.

Si quieres acceder a las estadísticas en tiempo real de un perfil en TikTok, sigue estos pasos:

1. Ingresa en la web de TikTok Counter, cuya dirección URL es tiktokcounter.com. Al entrar, verás un perfil aleatorio en primer plano y, debajo, perfiles promocionados.

2. Para visualizar las estadísticas de un perfil específico, haz clic en el botón "Change User" ubicado en la esquina superior derecha.

3. Aparecerá un cuadro de búsqueda superpuesto en la página. En este cuadro, escribe el nombre del perfil o un término relacionado para buscar el perfil del cual deseas ver los datos en tiempo real.

4. Luego de escribir el nombre o término, haz clic en el icono de la lupa para iniciar la búsqueda.

5. Verás una lista de perfiles que coinciden con tu búsqueda. Selecciona el perfil del cual deseas obtener información para acceder a su ficha.

6. En la ficha del perfil dentro de TikTok Counter, encontrarás en tiempo real el número de seguidores, "likes", vídeos publicados y cuentas seguidas. Un círculo alrededor de su imagen de perfil se irá completando, y cada vez que se complete, los datos se actualizarán (aproximadamente cada 15 o 20 segundos).

Además de visualizar las estadísticas individuales de un perfil, TikTok Counter también permite comparar el número de seguidores de dos cuentas. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en la opción "Compare Tiktokers" ubicada en la esquina superior derecha, lo que cambiará la página para mostrar dos cuentas.

2. Luego, pulsa el botón "Change Users" para seleccionar las dos cuentas que deseas comparar.

3. Se mostrará un buscador con dos campos de búsqueda, donde deberás buscar en cada campo uno de los perfiles que quieras comparar. El proceso de búsqueda es similar al descrito anteriormente, escribiendo el nombre de usuario o un término relacionado y haciendo clic en la lupa.

4. Una vez que hayas encontrado y seleccionado los dos perfiles a comparar, estos se mostrarán como "User 1" y "User 2" en la parte superior.

5. Haz clic en el botón "Compare" para abrir la comparativa de seguidores entre ambas cuentas. Si deseas cambiar alguno de los perfiles, puedes volver a realizar búsquedas en los campos correspondientes.

En la página de comparativa, se mostrará la cantidad de seguidores de ambas cuentas y la diferencia exacta entre ellas, proporcionando datos concretos sobre su popularidad.