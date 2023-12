Esta es la canción de Navidad que supera en 2023 a la de Mariah Carey

El título de la "reina de la Navidad" ha pertenecido a Mariah Carey durante muchos años. Su clásico "All I Want for Christmas Is You" ha ocupado el primer puesto cada temporada navideña durante un extenso período. La cantante se ha convertido en un ícono navideño desde el lanzamiento de su villancico, y hasta ahora, nadie había logrado destronarla. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente.

Una canción escrita hace más de 60 años ha desplazado a Carey de su posición privilegiada en la época navideña, un giro inesperado para la artista que se encuentra actualmente inmersa en su gira navideña titulada "¡Feliz Navidad para Todos!". La "reina de la Navidad" del 2023 es ahora Brenda Lee, quien ha arrebatado el primer puesto a "All I Want for Christmas Is You" con su clásico "Rockin' Around The Christmas Tree".

Brenda Lee reacts to ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ reaching #1 on the Billboard Hot 100 in new video ❤️🎄pic.twitter.com/be5te98DbU — Brenda Lee Charts (@BrendaLeeChart) December 4, 2023

Brenda Lee

Según informes, el renovado éxito de este clásico navideño suma aproximadamente 12 millones de reproducciones diarias. La canción forma parte del álbum "Merry Christmas from Brenda Lee", lanzado en 1964, y casi 60 años después ha alcanzado la posición número 1. Actualmente, en el Top 50 de Spotify en Estados Unidos, la canción ocupa el primer lugar, mientras que la interpretación de Mariah Carey ha descendido al tercer puesto.

La época navideña siempre estuvo marcada por Mariah Carey, y su villancico era la canción por excelencia durante estas fechas. Sin embargo, este año, el panorama ha experimentado un cambio significativo con Brenda Lee alzándose como la nueva reina de la Navidad en el 2023, un acontecimiento inesperado para la anterior soberana.

Cabe destacar que Mariah Carey ha estado envuelta recientemente en polémicas, desde demandas por presunto plagio hasta la irrupción de nuevos artistas. Ahora, ha perdido su reinado en la época que solía ser la de mayor éxito para la artista estadounidense.