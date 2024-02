Feijóo tajante con Junts: "No a la amnistía, no a los indultos, no al referéndum"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de querer "embarrar la campaña" y ha aseverado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del 'procés' catalán.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre la polémica generada en torno a si el PP le daría el indulto a Carles Puigdemont «con condiciones». Feijóo ha querido dejar claro que dice «no» a la amnistía y «a cualquier indulto».

Así lo ha asegurado en unas declaraciones para los medios de comunicación que posteriormente, además, ha publicado en su cuenta en X. «Nuestra postura ante la amnistía siempre ha sido NO. Es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de los españoles. El Gobierno tiene interés en embarrar la campaña, pero fue Sánchez quien cedió para ser Presidente. Yo mantengo mis principios».

Después de que varios medios publicasen este sábado que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral y de que, instantes después, el PP matizase que estas condiciones «no se dieron con los indultos del procés», en la mañana de este domingo, en un paseo en Ferrol, Feijóo ha hablado ante la prensa sobre ello.

«Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles; y dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones», ha proclamado.

«Dije y digo que sí a la investigación de la justicia tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el indecentísimo y el régimen de Putin», asegura el líder del PP.

Además Feijóo ha querido remarcar que se trata de una estrategia de algunos partidos para «embarrar la campaña» y que en el PP tiene «muy claro» lo que defienden y lo que van «a seguir defendiendo» que es «la legalidad de nuestro país y la igualdad de los ciudadanos».

«Si el independentismo quiere amnistía ya tiene al señor Sánchez para que se la dé, yo no, lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla. Y conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de indulto porque no se da ninguna condición para esa posibilidad», asegura Feijóo.

Además, no ha perdido la oportunidad para lanzar un mensaje de «libertar y apoyo» a los jueces para que «investiguen todo lo que tengan que investigar hasta el final», ha sentenciado así el líder del PP.