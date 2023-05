Feijóo exige a Sánchez que rompa con sus socios "estructurales" de Bildu

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes en Bilbao que "rompa claramente y de forma solemne y pública" con EH Bildu, e inste a la Fiscalía del Estado a impedir que gente que ha asesinado puedan concurrir en listas electorales. "No se puede estar a cualquier precio en la Presidencia del Gobierno", ha advertido.

El líder de los populares cree que "la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los vascos considera "absolutamente indecente" que, cuando se intenta la reconciliación y poder olvidar los casi mil asesinatos de ETA, EH Bildu lleve en sus candidaturas "a gente que ha asesinado", en concreto, a más de 40 personas juzgadas por pertenencia a ETA, con al menos siete con delitos de sangre.



"No solo hay que decirlo, sino también actuar y me parece igual de indecente pactar con Bildu y sea uno de los socios estructurales del Gobierno de España", ha subrayado.



Tras señalar que esto es "una indignidad", ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho "absolutamente nada" respecto a las listas electorales de EH Bildu.

Feijóo pide que los "asesinos" no puedan ir en listas y Ayuso plantea "la posible ilegalización" de Bildu

La inclusión de más de 40 etarras, de los cuales al menos siete han tenido delitos de sangre, en las listas de Bildu está marcando la campaña electoral en los últimos días. En el Partido Popular, se han podido escuchar dos voces destacadas en las últimas horas. Por un lado, está la de Alberto Núñez Feijóo que pide que los "asesinos" no puedan ir en listas. Un paso más ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sí que ha asegurado que habría que "plantearse incluso la posible ilegalización" de Bildu.

En concreto, Feijóo ha pedido "instar a la Abogacía del Estado a que estudie, ya sea en el ámbito de la LOREG o bien en la Ley de Partidos cómo se puede impedir que personas condenadas por asesinato puedan estar en unas listas de ayuntamientos del País Vasco o de cualquier lugar de España".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, sí que ha explicado que habría que llegar a "plantearse incluso la posible ilegalización" de Bildu. Según la dirigente madrileña, "es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco, a través el terror y de la expulsión, y que se ve por la Ley de Partidos que no cumple con ella, hay que plantearse el hecho de que se puedan presentar y hay que volver a plantearse incluso su posible ilegalización".