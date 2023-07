Las 10 mejores playas para ir con perros en Galicia

Las mejores playas para ir con perros en Galicia.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Costas, por norma general prohíbe su entrada en las playas del periodo de mayo a septiembre. Pero a raíz del apoyo de las comunidades de los vecinos, cada vez se va aumentando las playas en las que son más las que son caninas.

Existen una serie de normas generales en cuanto al cuidado, la vigilancia y el control de tu mascota:

● Tener controlada a tu mascota en todo momento

● Recoger sus excrementos

● Intentar no molestar a otros usuarios

● Llevar la cartilla de tu mascota y todas sus vacunas al día

Estas medidas son muy importantes cumplirlas, pues su fin es mantener en el mejor estado esa playa, y los fallos de uno también afectan al resto de la gente.

En concreto, nos centraremos en todo el litoral gallego. Se irá haciendo un breve resumen del contenido y las condiciones de cada playa, también una pequeña valoración de diferentes usuarios que han asistido a esas playas.

Playas de O Espiño y O Portiño en San Vicente do Mar, O Grove

Se encuentra junto al Puerto Deportivo de Pedras Negras, junto a la Playa Portiño. Ambas zonas son 2 playas tranquilas de 75 metros de longitud con arena blanca y fina y poco oleaje, ideales para disfrutar de un divertido día de playa junto a tu querida mascota. Se trata de una de las playas preferidas por los usuarios para disfrutar de sus vacaciones con perro este verano 2023.

Playa Cunchiña en Cangas

La playa de A Cunchiña, en Cangas Pequeña esta playa está situada en frente de la antigua Conservera Massó.

La playa de A Cunchiña tiene unos 100m de largo y 15m de ancho, y es una playa de arena que termina en zona de roca. En esta playa para perros tendréis sol desde primera hora de la mañana y además está protegida del viento del Norte y del Noroeste (el viento predominante en verano y que trae buen tiempo).

Esta playa es otro ejemplo en la que también está permitida la entrada a las mascotas en la que podrán correr, saltar, jugar y bañarse.

Playa de Cesantes y Chapela en Redondela

Las playas de Cesantes y Chapela se encuentran situadas en la provincia de Pontevedra. Ambas son unas preciosas playas a las que podremos acudir con nuestro perro si estamos veraneando por Galicia con la familia al completo.

Está playa también es conocida como la Playa Da Punta pertenece a la localidad de Redondela.

Playa de Cesantes.

Playa O Castelete en Vilagarcía de Arousa

Se trata de un pequeño arenal situado junto a las naves de Pita, y ha sido frecuentada durante muchos años por bañistas con perro. Fue habilitada para ir con perro en verano de 2016.

Esta playa es muy criticada por su mal estado y cuidado, también porque carece de los servicios. Pero en 2017 se anunció que se iba a mejorar, y así poder adecuarla a los visitantes de cuatro patas. Y de esa manera atraer a más visitantes.

Playas da Foz y da Calzoa en Vigo

Esta playa parte de la desembocadura del Río Lagares, que forma unas fantásticas marismas un poco antes de su entrada en el mar.

Se conoce como playa de A Foz a la parte derecha de la playa de A Calzoa, con la que está separada de esta solo por un pequeño cabo rocoso.

Tiene una extensión completa de 180 metros. Se accede a estas playas por una misma entrada, también se encuentran numerosos apartamentos a primera línea de playa, situados por toda la extensión de la playa.

Playa del Arenal en A Pobra do Caramiñal

La playa El Arenal se encuentra en Puebla del Caramiñal. Es una playa urbana con una longitud de 1.100 metros y una anchura variable. Su suelo es de arena fina y dorada. Se encuentra junto al paseo marítimo, ideal para dar un paseo.

Es una playa con mucho control de la presencia canina, para el mantenimiento de la playa y la satisfacción del resto de los usuarios.

La zona canina ocupa un tramo de 300 metros en la parte sur de la playa. En bajamar puedes encontrar muchas conchas cortantes en la arena, así que ten mucho cuidado con sus patitas.

Playa canina de Ares

Es de arena blanca, se ubica en la ensenada de Ares, en un entorno urbano, rodeada de espacio arbóreo, con área de "picnic" próxima. Es muy cálida, ventosa y con aguas tranquilas.

Se ideal para realizar algunos deportes cómo la vela, windsurf y deportes naúticos, como el buceo. Portuaria, con zona de fondeo de embarcaciones.

También está incluido con un paseo marítimo para caminar por el núcleo urbano de la villa. Es una playa muy buena para nadar y disfrutar del agua y el sol en un ambiente tranquilo.

Playa Canina de Ares. Fuente | Tripadvisor.

Playa de la Magdalena en Cabanas

Es un arenal situado en la parroquia de San Martiño do Porto, en el municipio de Cabañas, en la provincia de La Coruña. Se ubica en el cierre de la ría de Betanzos, se encuentra limitando con el municipio de Puentedeume.

La arena es blanca y fina; es considera una playa muy buena, aunque no cuenta con su bandera azul, pero si todos los servicios para un paseo peatonal. Es de aguas tranquilas y poco profundas.

En el año 2020 se habilitaron 150 m al final del arenal para ser utilizados como playa canina, siendo el único lugar de la playa y pinar en el que se permite el acceso de estos animales.

Punta Corveira en Barreiros

Es el segundo arenal adaptado en 2023 para ir con mascota en la provincia. Se trata de una pequeña playa situada a continuación de la Playa de Lóngara, formada por roca y arena, y de difícil acceso.

Que la playa se considerar como una canina fue aprobada por el ayuntamiento el 31 de julio de 2017.

Es una playa con rocas, aunque también con mucha arena fina. Es un sitio ideal para que nuestros amigos peludos disfruten del sol y un baño en el mar.

Playa de Penoural en Burela

Se trata de un pequeño arenal de unos 100 metros de longitud, está formado por arena fina y dorada, y sus aguas no son aptas para el baño.

No es una de las playas ideales para asistir, la gente que lo suele hacer son aquellos que van con su mascota, pues es perfeta p ara que tu perro corra y juegue por la arena, pero lamentablemente no es una playa idónea para disfrutarla en verano, ya que sus aguas no son limpias y no es recomendable bañarse.