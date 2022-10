Ranking de los 9 mejores planes para hacer gratis en una escapada a Vigo

La ciudad portuaria de Vigo está situada cerca de la desembocadura del río del mismo nombre, es un importante centro industrial y turístico. El descanso aquí es variado y emocionante, y todo esto se debe a las condiciones climáticas únicas.

El paso de los vientos fríos del Atlántico está bloqueado de manera confiable por las Islas Cíes, por lo que nada impide a los visitantes de la ciudad caminar por sus pintorescos alrededores y disfrutar de la magnificencia de las colinas del bosque.

1. Catedral de San Salvador

Uno de los monumentos más llamativos de la Alta Edad Media en Vigo es la Catedral de San Salvador, que data de finales del siglo XIII. Anteriormente, la iglesia formaba parte de un complejo de edificios monásticos, es el único edificio que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Mientras caminas por el distrito Casco Vello, que es el centro histórico de la ciudad, puedes ver muchos edificios y monumentos interesantes que datan de varias épocas. En esta zona de la ciudad se han conservado varias hermosas casas familiares.

2. Monte de A Guía, Monte O Castro y Barrio de O Berbés

Puede comenzar a hacer turismo con una visita a las torres de observación del Monte de A Guía y Monte O Castro, desde cuyas plataformas se puede ver el río y las islas antes mencionadas. La parte más antigua de la ciudad es el Barrio de O Berbés, allí vivían los marineros que trabajaban en el puerto, y ahora solo las chozas destartaladas recuerdan aquellos tiempos. En el mismo lugar también se puede visitar uno de los modernos restaurantes que ofrece una gran selección de platos de mariscos y probar el plato local más popular: las tapas de Vigo.

3. Mercado da Pedra

El Mercado da Pedra es popular entre los compradores, donde puedes conseguir mariscos frescos, y en alguno de los restaurante locales, los chefs estarán felices de mostrarte sus habilidades cocinando calamares, ostras, sepias y camarones a fuego.

4. Puerto Pesquero de Vigo e illas atlánticas

Paseando por el antiguo Puerto Pesquero de Vigo, podrás familiarizarte con la vida de los pescadores y alquilar una embarcación de recreo y pasar un día maravilloso en uno de los entornos más hermosos de toda España. Las illas atlánticas albergan al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, un espacio natural protegido, con una extensión de 1194,8 de extrema belleza. Incluye las islas de Cortegada, Sálvora, Cíes y Ons.

5. Iglesia de Santa María

En cuanto a valores arquitectónicos, cabe destacar la Iglesia de Santa María. En la Plaza de España tendrás la oportunidad de admirar las obras del escultor moderno Juan José Oliviera, pero el principal entretenimiento para los visitantes de la ciudad son los cruceros en yate, con visitas a los principales centros pesqueros y degustación de deliciosos platos marineros.

6. Igrexa Santiago de Bembrive

Puedes tomarte un descanso de un ajetreado programa en el Parque do Castro, donde se han conservado las ruinas de una antigua fortaleza. En las inmediaciones de Vigo se encuentra la iglesia más interesante de Santiago de Bembrive, considerada una de las construcciones más antiguas de la Toscana. No hay datos oficiales que concreten la historia de la aparición de esta iglesia, y la primera mención escrita de ella data del siglo IX. La iglesia en miniatura es un vívido ejemplo del estilo románico, no difiere en la decoración lujosa, pero atrae con su sobria sencillez. Durante varios cientos de años, la situación en esta iglesia se ha mantenido sin cambios.

7. Museo Quiñones de León

Hoy en día, uno de los palacios más bellos de Vigo alberga el Museo Quiñones de León, que contiene una colección muy interesante de objetos históricos. Una vez este pazo perteneció a un noble rico, las colecciones de obras de arte y trofeos de caza de su colección personal sirvieron como punto de partida para la formación de la exposición. Hoy, el museo exhibe obras de arte de destacados artistas europeos, algunas de las pinturas que se exhiben aquí datan del siglo XVI. El interior, en los últimos años ha sido restaurado al máximo, alberga muebles antiguos únicos, utensilios e incluso joyas preciosas.

8. Ponte de Rande

El Ponte de Rande que pasa sobre la bahía de Vigo y cuyas líneas recuerdan mucho al mítico puente Golden Gate situado en San Francisco; es un lugar de obligada visita. Este puente fue construido en 1978, en el momento de su inauguración el Ponte de Rande era el puente atirantado más largo del planeta, que cuenta con más de dos carriles. Hoy, más de 50.000 vehículos cruzan el puente todos los días. Desafortunadamente, no hay sendero en este puente, por lo que los turistas deben admirarlo desde la orilla.

9. Catedral de Santa María

El principal símbolo de la ciudad durante muchos años ha sido la Catedral de Santa María, un hermoso edificio de estilo románico. La primera iglesia en su lugar fue erigida en el siglo XIII, desde entonces el edificio ha sido reconstruido varias veces y ha cambiado por completo su apariencia. En 1940, durante una reconstrucción a gran escala, se descubrieron frescos antiguos en el templo. Presumiblemente, decoraron las paredes de la primera iglesia.