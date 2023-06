Messi, como un contrato "extraordinario" va a cambiar el equilibrio de poder en los deportes

La exdirectora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Michele Roberts, nunca ha asistido a un partido de fútbol. Ella dice entre risas que, si Lionel Messi apareciera en su despacho en Harlem, llamaría, sin dudarlo, a la policía para denunciar a un intruso, porque a diferencia de la mayoría de las personas en el planeta, no tiene idea de cómo es él.

Pero Roberts está en sintonía con Messi en al menos un sentido. Ella también ha querido Re imaginar los contratos de los atletas profesionales y reequilibrar sus relaciones con sus empresas.

Messi, el maestro del fútbol argentino de 36 años y reciente héroe de la Copa del Mundo, está listo para firmar un contrato para unirse al Inter Miami CF de la Major League Soccer que es notable en su escala y ambición. No solo incluye entre 50 y 60 millones de dólares por año, sino que además le da al delantero un porcentaje de las transmisiones de 2.500 mil millones de la MLS con Apple TV +, una parte de las ganancias del patrocinador de la liga Adidas y una participación en la empresa propietaria de la franquicia del sur de la Florida.

Si bien el acuerdo es muy ventajoso para Messi, quien ha pasado toda su carrera profesional de 19 años en Europa, podría señalar un cambio aún mayor para otros atletas estrella norteamericanos y canadienses, según agentes deportivos, líderes sindicales y abogados. Desde que los dueños de los equipos comenzaron a firmar contratos con los atletas alrededor de 1870, la compensación siempre ha sido la misma: dinero en efectivo por los servicios prestados. El acuerdo híbrido de Messi cambia esa dinámica, inspirándose en las empresas de tecnología que compensan a los empleados estrella con acciones o participacione además de sus salarios, y brinda a los jugadores una ventaja sin precedentes en las negociaciones de contratos. “Es extraordinario, es histórico, mucho más allá de todo lo que he visto”, dijo Roberts.

Durante su período de ocho años en la cima de la NBPA, Roberts presionó a la NBA para que permitiera a los jugadores comprar acciones en los equipos de la liga a través del sindicato de jugadores. Fue un concepto tremendo para la totalidad de los propietarios de equipos de la liga, que desean mantener cerrada la división existente entre empleados y empleadores. En el nuevo convenio colectivo de siete años que entra en vigor el próximo 1 de julio de 2023, la NBA da un paso en la dirección que Roberts imaginó al permitir que los jugadores inviertan en fondos que compran participaciones minoritarias en los equipos. “Eso es mejor que la situación actual en la que no puedes tener una participación accionarial en ningún equipo de ninguna forma”, dijo Roberts, quien se retiró el año pasado. Pero no llega al plan que imaginó originalmente, que habría dado a los jugadores la oportunidad de comprar acciones del equipo a través del sindicato. “Sabía que no nos lo darían”, dijo.

En cuanto al modelo de Messi, eso también es impensable actualmente en la NBA y otras ligas importantes, dijo. Una futura estrella como Victor Wembanyama, a quien los San Antonio Spurs eligieron primero en el draft de la NBA de esta semana, tiene pocas oportunidades de lograr una participación en los ingresos al estilo de Messi. “Simplemente no veo cómo Víctor Wembanyama, de quien todos dicen que es un crack, podría decir: 'Mira, soy el próximo Michael Jordan o LeBron James. De tal manera que antes de jugar en la NBA, quiero una parte de un acuerdo de televisión. Adam Silver se moriría de risa”, dijo Roberts, refiriéndose al comisionado de la NBA.

Sin embargo, muchos conocedores de la industria ven el contrato de Messi, así como los recientes movimientos agresivos de Arabia Saudita dentro de los deportes profesionales, como un cambio en la ventana de Overton hacia un mayor poder para los atletas superestrellas. Según todas las fuentes consultadas los sauditas le ofrecieron a Messi un contrato de cuatro años por un valor de 1.600 millones de dólares para unirse a la liga nacional de fútbol del país, lo que obligó a la MLS a ser creativa para atraerlo. El capitalista de riesgo Chamath Palihabitya llamó recientemente a jugadores como Messi "los creadores de contenido definitivos", que tienen derecho razonable a una participación en sus clubes y ligas, dado que sus actuaciones conducen directamente a aumentos en las valoraciones del equipo.

Uno puede aplicar fácilmente la misma lógica a las superestrellas de otros deportes. Imagínese lo que el futuro agente libre Shohei Ohtani, el primer jugador de la MLB desde Babe Ruth en sobresalir, podría exigir esta temporada si los dueños del béisbol pudieran ser tan creativos como lo fue el Inter Miami con Messi. ¿Le ofrecerían los Yankees de Nueva York a Ohtani una parte de cualquier aumento en los ingresos por televisión de YES Network, que es copropiedad de Amazon? ¿Contraatacarían los Dodgers de Los Ángeles con una parte de su contrato de televisión local? ¿Podrían los Dodgers (que la ex estrella de la NBA Magic Johnson posee en parte) incluso vender una participación de la organización a Ohtani?

Darren Heitner, un abogado deportivo cuyos clientes incluyen a Draymond Green de los Golden State Warriors, los jugadores de la NFL Terrell Owens y Antonio Brown, y el famoso jugador de baloncesto universitario de Instagram. Los gemelos Cavinder, dice que hay dos problemas inherentes para los atletas estadounidenses que quieren replicar el trato de Messi. Estructuralmente, explicó, la MLS podría lograr un acuerdo como el de Messi porque la liga está organizada como un holding unitario. Eso significa que los equipos de la MLS no tienen dueños; más bien, los grupos y las personas tienen los derechos para operar equipos, y las decisiones finales sobre los negocios de la liga provienen de una oficina central. Esto le dio a la MLS la capacidad de sancionar el contrato de Messi, aunque beneficiaría a Inter Miami más directamente que a otros clubes. (La MLS, al igual que la NBA y la NFL, tiene un tope salarial, pero a los clubes se les permite tres jugadores por equipo cuyos salarios no incluye el tope).

Compare eso con la NBA, la NHL, la MLB y la NFL, donde los equipos son de propiedad individual y el equilibrio competitivo se considera una doctrina casi religiosa. Estas ligas tienen topes salariales (o en el caso de la MLB, un sistema de impuestos de lujo y reparto de ingresos), con el objetivo principal de evitar que los equipos gasten mucho más que los demás mientras mantienen un techo en los costos de los jugadores. “Las principales ligas deportivas están restringidas para llegar a un acuerdo con Messi debido a los [acuerdos de negociación colectiva] y el poder que tienen como ligas establecidas”, dijo Heitner.

Neil Schwartz, un agente de jugadores de la NFL que representó a Darrelle Revis y Sean Gilbert, dijo: “Podrías ir a los Patriots y decir, 'Patriots. OK, quiero una parte de todas empresas'. Genial, entonces esos dólares tendrían que contar como dólares de capitalización”. Incluso si un equipo tuviera un acuerdo de medios con una cadena de televisión y esperara que un nuevo jugador generara un aumento en los nuevos suscriptores y anunciantes, no podría darle al jugador una parte de esa ventaja, porque entonces tendría que aplicar ese costo. al tope salarial exigido por la liga, dijo Schwartz.

Sin embargo, la MLS evitó ese problema al implementar una excepción al tope en 2007, lo que permitió a cada equipo gastar su presupuesto en tres jugadores. (Originalmente implementó esta regla para atraer a la estrella inglesa David Beckham, quien accedió a jugar en la liga a cambio del derecho a comprar un futuro club de expansión por 25 millones de dólares. Irónicamente, ese club resultó ser Inter Miami). Messi, cuyo salario anual es probablemente más de 10 veces el tope salarial de la MLS de 5.2 millones de dólares, también puede disfrutar de una sabrosa porción de los ingresos de Apple TV+, todo mientras deja intacto el tope salarial de Inter Miami.

Compare eso con la preocupación que surgió dentro de la NFL a principios de este año cuando la compañía del receptor Tyler Lockett firmó un pequeño patrocinio con su equipo, los Seattle Seahawks. Instantáneamente hubo preocupaciones de que el equipo podría haber infravaluado el contrato como un pago clandestino a Lockett que eludió el tope salarial de la NFL. La NFL señaló un comunicado que emitió en ese momento de que revisaría todos los acuerdos de este tipo.

Por supuesto, hay pocos atletas como Messi que puedan dictar tales términos con sus clubes de fútbol. Con 473 millones de seguidores en Instagram y 114 millones en Facebook, su alcance es asombroso. Inter Miami tenía aproximadamente un millón de seguidores en Instagram cuando se supo la noticia el 7 de junio de su inminente llegada. Ahora, el club de cuatro años tiene 8,3 millones, la quinta mayor cantidad en los deportes de EE. UU. y casi el doble de los Dallas Cowboys. En el pasado, atletas de influencia similar han negociado participacione en acuerdos de patrocinio. Así fue como Steph Curry (que tiene una participación en Under Armour), LeBron James (Blaze Pizza, Beats by Dre) y David Wright (Vitaminwater) acuñaron cientos de millones más que sus salarios. El difunto Kobe Bryant en 2014 gastó 6 millones de dólares para comprar el 10% de Bodyarmor, una marca de bebidas deportivas, a cambio de su patrocinio. Cuando Coca-Cola compró la bebida hace dos años, su participación valía 400 millones de dólares.

Pero trasladar ese modelo de participación de patrocinios a equipos es otra cosa completamente diferente. Aún así, se habla cada vez más en los círculos de agentes de que los elementos del contrato de Messi podrían trasladarse a otros deportes. A medida que aumenta la compensación, ya sea debido a la popularidad inagotable de los deportes o en respuesta a la presión competitiva de los saudíes u otras entidades, los equipos y las ligas pueden considerar diferentes formas de pagar a los jugadores. La NBA, quizás para protegerse de una liga rival de tipo saudí, recientemente permitió que los fondos soberanos compraran piezas de equipos. La primera transacción de este tipo, anunciada esta semana, es una inversión del 5 por ciento por parte de la Autoridad de Inversiones de Qatar en la empresa matriz Washington Wizards and Capitals.

Hasta que las ligas construyan posibles excepciones a los topes salariales en los convenios colectivos, es difícil imaginar una estructura similar a la de Messi invadiendo otros deportes. Tomando el ejemplo anterior de Ohtani, no está claro si darle al jugador un contrato de televisión o una participación minoritaria en su franquicia estaría permitido según las reglas de la MLB. Pero incluso si lo es, es probable que MLB todavía cuente el dinero que ganó como parte de su salario, sumando cualquier cantidad que el equipo deba en impuestos de lujo (la evaluación pagada por los equipos que gastan más de una cantidad fija cada temporada).

Las posibilidades de que otras compañías de medios se unan a Apple TV+ y ofrezcan una ventaja a un atleta de una estrella son escasas fuera de una dinámica como la de la MLS, dijo Lee Berke, consultor de televisión deportiva. A diferencia de la NBA o la NFL, la MLS está lejos de ser la liga dominante en su deporte y necesita hacer muchas cábalas y cálculos para poder competir en el escenario mundial. "No estamos hablando de la Premier League... o la NFL, para el caso", dijo. “Cuando las empresas de medios compran sus derechos, asumen que pagarán por talentos de primera calidad como parte de ello”. (Todo esto podría cambiar si el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita invierte miles de millones en una liga rival de baloncesto o fútbol, ​​pero ese escenario por ahora parece una posibilidad remota).

Aun así, los propietarios de todos los deportes deben al menos contemplar ofertas a los jugadores que van más allá del mero pago en dinero efectivo. La participación en un equipo no solo puede subsidiar el salario de un jugador, sino que probablemente mantiene a ese atleta atado al club. Si LeBron James hubiera tenido participación en su primer equipo, los Cleveland Cavaliers, es posible que no se hubiera ido a Miami y actualmente a Los Ángeles.

“La capacidad de traer a Messi tiene a los dueños impresionados”, dijo Roberts. Ella imagina que ahora están pensando para sí mismos: "'Oh, si tan solo pudiera hacer lo mismo, y obtener un Victor Wembanyama, al poder hacer estas promesas...'Adam Silver es un genio al poder para vencer ese tipo de conversación. Pero me pregunto cómo son los comentarios en este momento”.