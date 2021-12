Mujer, emprendedora y madre: hablamos con Virginia de Castro

Cuéntanos Virginia, para que nuestros lectores te conozcan un poco más, ¿cómo te presentarías? ¿quién eres?

Me llamo Virginia de Castro, soy mujer, madre y emprendedora; tengo una empresa de decoración de eventos e interiorismo.

¿Cómo te decidiste a crear tu propia empresa? ¿Cuánto tiempo llevas con ella?

Pues es curioso, pero jamás pensé en crear una empresa.

Mis padres siempre me dijeron que estudiara lo que me gustase, que después la vida me llevaría adonde tuviera que ser. Mirando hacia atrás, mi historia no hace más que darles la razón y les doy las gracias por ello.

Empecé estudiando la carrera de Publicidad y Diseño Gráfico porque siempre fui muy creativa y me gustaba mucho dibujar, pero nunca me llegué a dedicar a eso profesionalmente.

Unos años después, me interesó el mundo de los eventos. Trabajar por proyectos y crear experiencias efímeras me parecía apasionante, así que me apunté a un MBA de Protocolo y Organización de Eventos. Esto me llevó a trabajar en varias fincas del sector y a colaborar con algunos de los mejores caterings de Madrid y Asturias, pero, aunque me gustaba, no podía desarrollar esa parte creativa tanto.

Durante los años en los que yo trabajaba en eventos como organizadora, mi marido (y socio) y yo, nos hemos mudado varias veces de casa. Al final siempre terminaba decorando yo la casa, él me veía disfrutar mientras lo hacía, y yo a mi misma también. Así que después, tanto amigos como familia, empezaron a pedirme ayuda para decorar sus casas y poco a poco empecé a unir cabos y me especialicé en la decoración de bodas.

Mi marido siempre había tenido ganas de emprender, me animó a hacerlo y confió en mí, y así nació Encaje & Plumeti. De esto hace ya casi…¡cinco años!

Anda, ¿y cómo os las apañáis para ser socios y pareja?

Es bastante intenso –comentan entre risas–, pero es estupendo celebrar juntos, apoyarnos y tener un objetivo común.

Hay días en los que tenemos que parar y hablar de vacaciones, libros o cualquier otra cosa que no tenga que ver con la empresa, porque nuestras conversaciones suelen derivar en el trabajo sin querer.

¿Has notado mucho la pandemia en el sector de los eventos?

Por supuesto. Ha sido sin duda uno de los más afectados.

Tuvimos que adaptarnos muy rápido y aguantar el tipo a duras penas.

Fue muy difícil, pero si de todo puede sacarse algo positivo, yo diría que la pandemia unió al sector y confirmó que somos un sector resiliente e innovador.

Tanto nosotros como nuestros compañeros tuvimos que adaptarnos a la nueva situación, a la normativa en constante cambio y a las medidas de seguridad. Y lo hicimos con una sonrisa porque teníamos la suerte de poder seguir trabajando.

¿Cómo habéis hecho frente a esos problemas?

En nuestro caso fue muy duro a nivel empresarial. En Encaje & Plumeti el 90% de nuestros eventos se pospusieron o cancelaron. Consolábamos a nuestros novios mientras veíamos nuestras cuentas en números rojos, y seré sincera, nos planteamos cerrar.

Decidimos aprovechar ese impasse de tiempo para profesionalizar más nuestro trabajo realizando un Máster de Interiorismo y Decoración. Y, por si tuviéramos poco… me quedé embarazada. Poca cosa –riéndose–.

Así que además eres madre, ¿cómo llevas la conciliación familiar con el trabajo? Porque trabajar desde casa debe ser complicado, siendo autónoma y con un bebé

Creo que ser madre y ser autónoma son muy parecidos.

Es un trabajo a jornada completa, sin fines de semana ni festivos. Estás en constante aprendizaje y te dejas en un segundo plano en pos de algo mayor.

Es algo muy bonito, muy emocionante, muy exigente y en algunos momentos quieres coger la puerta y cerrar. Pero igual que cuando tu hija te sonríe todo se te pasa, cuando tus clientes están felices por el trabajo que has hecho, te compensa.

En cuanto a trabajar desde casa y conciliar, es como hacer malabares con pelotas ardiendo mientras tienes que tocar el piano. Una locura. Pero tiene una gran ventaja, organizar tu jornada tú mismo te permite estar con tus hijos cuando en trabajo “normal” quizá no podrías.

¿Es fácil montar una empresa de cero en España?

En absoluto. En algunos países puedes crear una empresa en una tarde y tu cuota es proporcional a tus ingresos. A mi parecer en España hay demasiada burocracia, cuotas altísimas, independientemente de los ingresos que tengas, y pocas ayudas.

Además de que no existe cultura de emprender, como por ejemplo en Estados Unidos. Pocos niños cuando les preguntan: “¿qué quieres ser de mayor?” responden “quiero tener mi propia panadería, quiero tener una clínica veterinaria o quiero tener mi línea de moda”, pero en cambio dicen “quiero ser panadero, quiero ser veterinaria, quiero ser diseñador”. El concepto “quiero tener mi propia empresa” ni si quiera entra en sus esquemas, porque no está normalizado. Nos venden ser asalariados, no emprendedores.

¿Te ha cambiado mucho la vida creando la empresa? ¿Y teniendo una hija?

Sí y sí. Ambas cosas te cambian la vida, son una forma de vida en sí mismas distintas a si no las tuvieras.

Mis días son más complicados –y ya no te digo cansados…– que cuando no había nacido mi hija o cuando trabajaba por cuenta ajena.

Pero también son ahora mucho más felices y satisfactorios.

¿Crees que está mejorando el sector con el tema del coronavirus? Cuéntanos las diferencias entre la situación en el sector pre-Covid, durante y post-Covid

Está mejorando mucho. Antes de la pandemia teníamos más o menos un número estándar de bodas al año. Con el covid se redujo al 10% o menos de esa cifra, y ahora ya tenemos la agenda casi llena, cuando hace años por estas fechas estaba a la mitad.

Creo que todos tenemos muchas ganas de celebrar y, aunque sea con medidas de seguridad, han vuelto la ilusión y las ganas de compartir el amor.

Has mencionado que también hacéis proyectos de decoración e interiorismo, ¿en el sector de las reformas se nota el covid?

Sí, hay mucha demanda ahora mismo en cuanto a decoración y reformas.

El covid nos obligó a pasar mucho más tiempo en casa y a volvernos más caseros. Ese color vainilla de la pared que antes nos daba pereza cambiar, ahora no podemos ni verlo después de un año. La gente está invirtiendo en sentirse a gusto en su casa.

Además el teletrabajo ha llegado para quedarse, y eso significa que nuestra casa debe adaptarse y necesitamos crear un espacio independiente en el que trabajar.

¿Recomendarías esta forma de vida?

Creo que cada persona es diferente, y por lo tanto sus metas y ambiciones también lo son.

Esta forma de vida no es para todo el mundo, es sacrificado y no tienes la misma estabilidad económica que trabajando por cuenta ajena.

Por otra parte, ganas en libertad, puedes gestionar tu propio tiempo y disfrutas con hacer lo que te apasiona.

¿Qué consejo le darías a las madres y mujeres que están pensando en emprender?

Que hagan números, que sean realistas y, si aún así siguen convencidas, que se lancen a por ello (si es con el paracaídas de un segundo sueldo mejor).

Empezar reduciendo jornada y compaginándolo con tu proyecto es una buena idea.

Y por último, decirles que “una vez superas la fase despegue, la velocidad de crucero es maravillosa”.