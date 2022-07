Nadia Calviño explica durante dos horas las razones del Ejecutivo para el impuesto a la banca pero es incapaz de dar los detalles

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ve un "gran interés" de los inversores por España y ha avanzado este viernes que los "detalles" sobre el nuevo impuesto a la banca se concretarán en una proposición de ley que espera que esté la próxima semana, antes de que termine el mes de julio.

Durante una reunión de unas dos horas con el sector financiero, Calviño ha explicado las razones por las que el Gobierno aprobará este impuesto extraordinario con el objetivo de recaudar 1.500 millones al año durante dos ejercicios, pero en una rueda de prensa posterior no ha aportado más detalle al respecto.

La vicepresidenta no ha ofrecido a la banca ninguna pista de cómo se va a implantar el impuesto, y tan solo ha indicado que en la reunión se ha trasladado «las razones y los principios que están guiando al Gobierno a la hora de articular el gravamen».

El diseño de este instrumento se concretará en una proposición de ley que se va a presentar en el Parlamento antes de final de mes, la próxima semana, para su tramitación, ha insistido, y la negociación se producirá con los grupos políticos en las Cortes.

Además, Calviño ha considerado que tiene la "impresión" de que el sector ha comprendido la necesidad de proteger los ingresos fiscales porque España tiene que seguir en su senda de reducción del déficit con una política fiscal responsable.

LA BANCA CREE QUE EL IMPUESTO NO AYUDA A CONTROLAR LA INFLACIÓN

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reconocido que el sector le ha trasladado su rechazo, algo que ha quedado patente con la intervención posterior de la presidenta de la patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, quien ha insistido en que el impuesto les preocupa.

"Pensamos que no es el momento y tampoco la medida; no es una medida que pueda resolver los problemas que tenemos encima de la mesa. No ayuda a controlar la inflación, ni a mejorar el crecimiento ni el empleo, si acaso todo lo contrario, y no ayuda a los bancos a seguir apoyando a la economía", ha resumido Kindelán.

En términos similares se ha expresado el director general de CECA, José María Méndez, que ha recordado que las entidades ya pagan otros gravámenes como el impuesto sobre depósitos "o el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que en el resto de Europa paga el prestatario y aquí, el prestamista".

Según Méndez, la banca ha alegado que adoptar figuras impositivas que separen a España del contexto europeo "no es un camino adecuado", y que lo normal "sería buscar armonizaciones tributarias en toda la Unión Europea".

Asimismo, sus representantes han pedido que "no se estigmatice" a un sector con "voluntad de contribuir", ha apuntado Calviño, que ha aseverado que "es el momento de arrimar el hombro y ayudar a las familias y las empresas españolas".

Entre los argumentos a favor del impuesto a la banca, la ministra ha incidido en que es una actividad que no se ve "particularmente" afectada por el alza de los precios de la energía, y que el cambio de política monetaria "va a tener un impacto positivo en sus márgenes, como empiezan a mostrar los resultados del primer semestre del año".

Bankinter, ausente de la cita ya que tanto su presidente, Pedro Guerrero, al que se había invitado al encuentro, como la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, tenían otros compromisos en sus agendas, ha sido, precisamente, la primera entidad en presentar sus números, al hacerlo este jueves.

Durante la presentación, su consejera delegada se mostró muy crítica con el impuesto, al que calificó de "injusto", y aseguró que valorarían todas las posibilidades legales, aunque todavía era "prematuro".

Al respecto, la presidenta de la AEB ha optado por no realizar valoraciones al no disponer de ningún detalle técnico de la medida

MÁS ALLÁ DEL IMPUESTO

A pesar de las distintas posiciones entre el Gobierno y la banca, durante casi dos horas Calviño ha mantenido una reunión "muy cordial y constructiva", en la que han participado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y su "número dos", Margarita Delgado, con las principales entidades financieras.

En el encuentro han podido comentar la situación económica y las perspectivas para España, además de las nuevas decisiones de política monetaria y la creación de un mecanismo para evitar la fragmentación en Europa y la posibilidad de que las primas de riesgo de algunos países se disparen.

Con todo, Calviño ha asegurado que España sigue manteniendo una "elevada confianza" de los inversores y prueba de ello es que el Tesoro ya ha conseguido el 68 % de su objetivo de emisión de deuda a medio y largo plazo de este año, frente a las advertencias de la banca de que decisiones como la creación por sorpresa de un impuesto al sector pueden espantarlos.

La vicepresidenta insiste en que es momento de arrimar el hombro y ayudar a las familias y empresas españolas, algo que, ha puntualizado Kindelán, la banca ha hecho desde siempre y prueba de ello la financiación concedida durante la pandemia.

Por otro lado, el Gobierno y las entidades han acordado seguir trabajando para mejorar la inclusión financiera, con especial atención al medio rural, en una semana en la que las patronales han suscrito un acuerdo con Correos para acercar los servicios básicos, como ingresos o retiradas de efectivo, a unos 650.000 vecinos de la España vaciada.

Por parte del sector han acudido a la reunión convocada por la vicepresidenta primera, José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander -en sustitución de la presidenta del grupo, Ana Botín- además de Carlos Torres, José Ignacio Goirigolzarri, Manuel Azuaga y Josep Oliú.

También han estado los máximos responsables de las tres patronales bancarias, Alejandra Kindelán (AEB), José María Méndez (CECA) y Cristina Freijanes (Unacc).

Del lado del Gobierno, junto a Calviño se han sentado el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo.

Rueda de Prensa de Nadia Calviño