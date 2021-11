NEOS, una "alternativa cultural" basada en fundamentos cristianos: "No podemos seguir acomplejados, asustados, escondiéndonos"

"NEOS surge de la necesidad de hacer frente a la corriente social y política que impera en la actualidad y cuyo objetivo es destruir y sustituir el orden social basado en los fundamentos cristianos, germen de la civilización occidental", explicó Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad, durante la presentación de esta iniciativa.

Neos (norte, sur, este y oeste) es un esfuerzo para hacer un diagnóstico correcto de la sociedad, un aldabonazo ante una sociedad muy anestesiada. Se están cambiando todos los fundamentos de nuestra sociedad, los de un proyecto cultural, impulsado por ETA y Zapatero en 2004 en el que se trata de destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Neos es una manera de decir que no podemos estar callados, ni estar acomplejados; es una manera de decir "no podemos seguir así".

El Gobierno Español, compuesto por socialistas, comunistas, nacionalistas e independentistas pretenden imponer su agenda y sus valores, afirmando que la España de 1978 ha caducado. Los nacionalistas vascos se están aprovechando para obtener todas su reivindicaciones políticas, la ERC y la CUP también. La sociedad civil española está anestesiada y. no reaccionan ante los cambios que el actual gobierno ha introducido tales como la Ley de Eutanasia, Ley de memoria democrática, las leyes LGTBI, la ideología de género, al concepto del republicanismo como solución a los problemas de la Corona de España, a la ley de ampliación del aborto, la ley Celaá y tantas otras introducidas sin negociación alguna con terceros.

El dinamizador de esta iniciativa es quien fuera ministro del Interior y destacado dirigente del PP en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja. Junto a él, María San Gil, ex presidenta del PP en Euskadi; Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña con el PSOE, y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Una nómina de ilustres que completó, entre el público, José Antonio Ortega Lara, una de las referencias morales en el ámbito de las víctimas del terrorismo. Aunque no tomó la palabra, se llevó la ovación más cerrada de la noche. También acudió el diputado de Vox Agustín Rosety.

Neos busca "sumar y unir" a los "millones de españoles que comparten estos fundamentos cristianos", para que quienes piensan así "no se sientan huérfanos". "No podemos seguir divididos aquellos que pensamos de la misma manera", insistió Jaime Mayor Oreja.

El presidente de la Fundación Ángel Herrera Oria, Alfonso Bullón de Mendoza, denunció que existe un "odio por todo lo que España representa: odio a la Iglesia, a su cultura, a sus fiestas" y apuntó que "la reciente ley que legaliza la eutanasia para las personas es la que se lleva aplicando desde hace tiempo a España como nación".

Luis Zayas, consultor universitario, habló de la visión internacional de Neos. "Es una batalla global, con ideas globales que antes o después impactarán en España. Tenemos que saber qué estrategias aplicará el enemigo y como llegarán. Neos debe mirar fuera de España. Debe reivindicar la identidad cristiana de Europa". Adelantó que Neos apoyará en primavera de 2022 en Estrasburgo una convención en defensa de estos valores.

José Manuel Pagán, director de la Universidad Católica de Valencia, habló de la defensa de la verdad frente al relativismo. Animó a que las universidades ayuden a los jóvenes a distinguir entre el bien y el mal, alcanzar sabiduría, saber discernir, ser libres y con vocación de servicio.

"Frente a la dictadura del relativismo, que se está convirtiendo en totalitarismo intelectual y en pensamiento único, la universidad cristiana debe responder con valentía y esperanza una respuesta basada en el pensamiento clásico y el humanismo cristiano, cimentado sobre las ideas de persona, verdad y bien común", exhortó.

Fernando Díez Moreno quiso resumir en qué consiste el humanismo cristiano que defiende Neos. Consiste en que "la persona, creada a imagen de Dios, tiene dignidad y derechos humanos, y eso tiene dimensión social. Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, Jacques Maritain, el cardenal Marcelo González y Juan Pablo II son ejemplos de humanistas cristianos. Eran hombres de gran cultura, bien preparados para sus cargos, defendían los derechos humanos, tenían amor a la familia, sentido de la amistad y sentido del humor", enumeró, como características propias de un humanista cristiano.

Neos es un intento para buscar movilización, líneas de acción; Se definen como una corriente cultural y eso es lo que tratan de hacer. No quieren alcanzar el poder, no quieren formar un partido político. Pretenden que sus ideas y convicciones formen parte de una alternativa que hoy no hay en España. Por ejemplo, creen que una civilización tiene que tener una dimensión religiosa. No todos tienen que compartir la fe que algunos tienen, no se trata de imponer, simplemente de respetar esa realidad sin destruirla, como a día de hoy está ocurriendo.

Con respecto a la unidad de España, el catedrático en Historia Medieval, Rafael Sánchez Faus, expresó el rechazo de NEOS «a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y a la formulación de una autodeterminación pactada, a través de sucesivos referéndums». También se opuso «al ataque sistémico al idioma español y a la tergiversación y deformación del papel histórico de España y especialmente en Hispanoamérica».

Una de las intervenciones más críticas y más aplaudidas fue la de Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede, también presente en el acto. El socialista aseguró que nunca pensó en que iba a tener que reconocer públicamente que «muchas libertades vuelven a estar en amenazadas en España» debido a los «compañeros de viaje» elegidos por su propio partido y que buscan «la ruptura de España para imponer un proyecto totalitario». Frente a esa realidad, Vázquez quiso dejar claro que «la creación de NEOS no responde a una cuestión de izquierdas ni de derechas, sino de demócratas frente a autoritarios».

La vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, una de las impulsoras de NEOS, se comprometió a convertir este nuevo proyecto en «un verdadero referente frente al relativismo y contra la destrucción del orden social que trata de imponerse en España».

La actividad de Neos esta dividida en siete frentes fundamentales:

- defensa de la vida frente al aborto y la eutanasia

- defensa de la Verdad, frente al relativismo o el poder

- la dignidad de la persona, frente a su abuso y mercantilización

- la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer

- la libertad religiosa, educativa, de expresión...

- la nación española, con su historia, raíces y futuro

- la Corona, herramienta buena para España