6 Planes gratis para hacer en L'Hospitalet de Llobregat

Cuando Jaume Prims vio la luz por primera vez, Hospitalet apenas contaba con cinco mil habitantes, pero al llegar a su fallecimiento, su población rozaba los 300.000. Desde 1900 hasta 1970, el residente de la calle Mayor mostró simpatía por las corrientes de izquierda (era lector de L'Òpinió y Justícia Social) y pagaba impuestos tanto estatales como locales con disgusto.

Prims nunca fue consciente del crecimiento de la ciudad, que en la década de los 60 se dividía entre dos núcleos principales (Santa Eulàlia, que miraba hacia Barcelona, y Hospitalet, con Sant Josep como barrio), mientras que la Marina y el Samontà solo tenían una población dispersa. Entre finales de los 60 y principios de los 70, Hospitalet experimentó un rápido desarrollo con la creación de Bellvitge, Can Serra, Pubilla Casas y la Florida.

Este Hospitalet fue atravesado por vías de tren, túneles subterráneos y autovías, y perdió la mitad de su territorio original debido a la construcción de la Zona Franca, la extensión de la Diagonal y el cambio de frontera del río Llobregat. La ciudad sumó doce barrios que apenas se conocían entre sí.

Localización de L'Hospitalet de Llobregat. Fuente |Wikipedia Commons.

Sin embargo, renació. En el Hospitalet de 2014, no hay un denominador social común y sus habitantes no pertenecen únicamente a un lugar. Como siempre ha sido, en 1553, los forasteros ya representaban dos tercios de la población.

La segunda ciudad de Cataluña solo cuenta con 100 metros de núcleo histórico en la entrañable calle del Xipreret. Pero ahora también tiene una plaza de Europa y un distrito económico que genera 18.000 empleos, así como barrios dinámicos que ya no son grises, sino multicolores.

Además, cuenta con 254.056 ciudadanos que viven en una ciudad con una oferta propia. Y no, en Hospitalet ya no se va solo a dormir: la relación entre no residentes que trabajan en la ciudad y residentes que trabajan fuera es del 40% al 60%.

La zona principal de L'Hospitalet de Llobregat. Fuente |Flickr.

Distrito Económico y Plaza de Europa

Un centro de actividad comercial en constante crecimiento se ha desarrollado en Hospitalet. La Gran Vía, antes un lugar sin identidad, ha sido transformada en una zona donde se encuentran el rascacielos de Toyo Ito, centros comerciales y empresas destacadas. Incluso Nissan ha decidido abandonar las torres de la plaza de Cerdà para establecerse aquí.

Can Rigalt, Ciudad de la Justicia y Cosme-Toda

Lugares sin vida ni relevancia. El Gran Vía Center sigue con su rutina diaria, aunque ahora con más tráfico y bares. Por las tardes, la avenida del Ferrocarril se convierte en un lugar desolado. Aunque el tren atraviesa barrios, las casas parecen ignorarlo. En Cosme-Toda, donde solía haber un campo de fútbol, ahora hay edificios residenciales, pero la fábrica se encuentra abandonada y la antigua discoteca Vaya Vaya es solo un montón de escombros.

Can Rigalt en L'Hospitalet de Llobregat. Fuente |LOCAL.

La expresión del modernismo en la vida cotidiana

La batalla por el patrimonio artístico se ha librado entre los neoclásicos y los modernistas. Los primeros tienen el Ayuntamiento, el palacete de Can Buxeres y las grandes mansiones de Pubilla Casas o Can Rigalt. Por otro lado, los modernistas representan la expresión artística de la clase media a través de elementos más económicos, dimensiones más reducidas y el uso del art déco catalán. La Botiga Nova, el Estanc de Cal Testos y las Casas Baratas son ejemplos de esto.

Los edificios con impresión modernista. Fuente |Flickr.

El instituto de los famosos

Los institutos han sido conocidos por sus apodos, como Cal Neguit (una parada de legumbres en el mercado de Santa Eulàlia), o por haber tenido estudiantes destacados, como la burguesa Eugènia Casanovas, también conocida como la Marquesa, a quien se le ha dedicado un parque en Collblanc. Algunos institutos, como el IES Llobregat, también conocido como "El Piojo Verde", en Sant Josep, o el IES Santa Eulàlia, apodado Copem, han dejado una huella en la ciudad.

L'Hospitalet de Llobregat una ciudad llena de modernismo. Fuente |Flickr.

El bullicioso mercado de Los Pajaritos

Siempre ha sido la alternativa al mercado de Sant Antoni. Es el punto de encuentro dominical en el barrio de Florida, en Torrent Gornal, donde se puede comprar y intercambiar de todo, especialmente jilgueros y periquitos. Hace años, debido a la denuncia de una ONG, el Ayuntamiento prohibió la venta de aves. Los Pajaritos ha experimentado cambios arquitectónicos, tiene un toque boliviano y ha sido rebautizado con un nombre catalanizado, pero sigue manteniendo sus tradiciones arraigadas.

El mercado en L'Hospitalet de Llobregat. Fuente |Wallpaper Flare.

Las emblemáticas calles Xipreret y Quico Sabaté

Estos cien metros de centro histórico son una rareza entre la Talaia y el Ateneo, llegando hasta Casa Espanya, donde se encuentra el Museo de L'Hospitalet. La estrecha y empedrada calle, con sus rincones y huertos, guarda un secreto medio oculto: aquí nació el maquis catalán más famoso, Quico Sabaté, en el número 55. Pilar Eyre lo reveló en un libro, describiendo su entorno de infancia con su padre como guardia municipal. El Ayuntamiento ha dedicado una ruta en su honor.