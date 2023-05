El PP arropa a Isabel Díaz Ayuso, conscientes de la brutal campaña de Podemos contra el hermano de la Presidenta del PP de Madrid

Mariano Rajoy ha arropado este sábado a Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral ante los comicios del 28 de mayo , en un mitin en Alcalá de Henares.

Rajoy ha denunciado la campaña «brutal y antidemocrática» que algunos, ha dicho, han puesto en marcha contra Ayuso, a quien ha augurado una gran victoria en las urnas. Por eso, ha pronosticado que los «chisgarabises, enredadores y zascandiles que circulan, que descansen un poco porque no van a conseguir nada».

El expresidente del Gobierno ha elogiado el liderazgo de Ayuso y ha resaltado que detrás tiene las siglas de un partido unido y de Gobierno, que no es una ocurrencia del último cuarto de hora.

Isabel Díaz Ayuso aguanta sin decir palabra la campaña de provocación, de acoso y derribo, de Podemos contra su hermano. Pero el PP empieza a alzar la voz después de que los morados desplegaran una lona gigante en la calle Goya de Madrid con la cara de Tomás Díaz Ayuso y la frase que el exlíder del PP, Pablo Casado, lanzó en el canal Cope cuando se desató el escándalo . del espionaje que habría ordenado Génova contra Isabel Díaz Ayuso estalló: "La cuestión es si, cuando mueren 700 personas al día, puedes contratar a tu hermano y recibir 286.000 euros". Los mismos dos elementos que días antes Alejandra Jacinto [la candidata del partido en la Comunidad de Madrid] e Ione Belarra [la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023 y secretaria general de la formación] habían lucido en sus camisetas.

Mariano Rajoy participó este sábado en el mitin que la presidenta madrileña ofreció en Alcalá de Henares en apoyo a su candidata en este municipio madrileño, Judith Piquet. “Llevo 40 años en política, he visto lo mejor y lo peor, en la política y su entorno. He visto casi de todo. Pero nunca he visto una campaña tan brutal y antidemocrática como la que han lanzado algunos contra Isabel Díaz Ayuso ”, dijo el expresidente del Gobierno.

Rajoy ha añadido que "sus autores, que son conocidos, que están en el [Gobierno] Frankenstein, quedarán retratados el día 28, cuando los madrileños le den a Isabel Díaz Ayuso una mayoría muy superior a la que tiene hoy, y cuando serán rechazados, ellos y sus métodos. Y serán una inmensa minoría”.

“Estas personas tienen un problema de civismo, que es algo muy importante para conducirse en la vida. No saben delicadeza, y qué decir de las buenas maneras, que yo pienso exactamente lo mismo que tú estás pensando en este momento” , dijo Rajoy, quien, dirigiéndose a Ayuso, concluyó: “Por tanto, presidente, adelante, ganará, y por mucho. Y si no, espere y verá”.

El expresidente del PP no ha sido el único en pronunciarse. Un día antes lo había hecho el alcalde de la capital y candidato a la reelección. José Luis Martínez Almeida reconoció que la estrategia de provocación de Podemos no les ha cogido por sorpresa. “Lo teníamos claro, iban a hacer una campaña nauseabunda, una campaña de odio, de confrontación, de hostigamiento y acoso”. Y acusó directamente a Pablo Iglesias de estar detrás de estas decisiones de los equipos de los dos candidatos morados en Madrid, Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto.

Pero el presidente madrileño permanece en silencio. Ignoró el martes a Jacinto, se limitó a no despedirse de ella tras el debate electoral en Telemadrid, el miércoles a Belarra y este sábado no se pronunció sobre la lona gigante. Y no lo va a hacer, apuntan a este diario desde el PP. Ayuso no le va a jugar la partida ni a entrar en la "provocación" de un Podemos que ha traspasado todos los límites pero que busca desesperadamente poner en el punto de mira a su partido en Madrid y a unos candidatos muy desconocidos para la opinión pública.

Así, la candidata popular prosiguió con su mitin, que se vio interrumpido por dos hechos: un problema médico de uno de los presentes y unos recién casados ​​que pasaban por la plaza de Cervantes ya los que Ayuso felicitó desde el atril. El presidente pidió "la mayoría más amplia posible para que el nuevo gobierno sea sólido, pueda tomar decisiones sensatas y firmes". Este pedido se hizo extensivo a sus compañeros de "Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares y otras comunidades en manos del sanchismo. Para que después, Alberto Núñez Feijoo pueda tomar las riendas de España y retomar el rumbo".