Pueblos con más encanto: Visita Alcudia en Mallorca.

Alcúdia destaca como uno de los municipios más cautivadores de la isla, ofreciendo una diversidad de paisajes y culturas. Tanto turistas como residentes pueden disfrutar de todo lo que este lugar tiene para ofrecer durante todas las estaciones del año.

Descubriendo Alcúdia más allá de sus murallas

El centro histórico de Alcúdia es una auténtica maravilla. Su ubicación estratégica lo convirtió en un lugar muy apreciado desde la época romana, lo que también atrajo la atención de piratas y corsarios. Para proteger a la población de estos ataques, Jaume II ordenó la construcción de murallas a principios del siglo XIV.

Estas murallas tienen una estructura cuadrangular y están reforzadas por 26 torres a lo largo de un perímetro de 1,5 km, con una altura promedio de 6 metros. A lo largo de los años, han experimentado diversas transformaciones y restauraciones hasta llegar a su estado actual. En 1974, fueron declaradas Conjunto Histórico-Artístico, junto con los restos de la ciudad romana de Pol·lèntia, que también se pueden visitar en las cercanías.

Una de las mejores formas de recorrer las murallas es desde arriba, desde donde se obtienen vistas magníficas del pueblo. Si nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra la Plaza de Toros de Alcúdia, podremos disfrutar de una espectacular puesta de sol sobre las montañas de la Serra de Tramuntana.

Al pasear por el centro histórico, podemos encontrar otros elementos destacados, como las puertas de acceso a las murallas, siendo una de las más bonitas la puerta de Sant Sebastià. También podemos visitar la Iglesia de Sant Jaume y su espectacular capilla, una reconstrucción del siglo XIV en estilo neogótico.

El edificio que alberga el Ayuntamiento, conocido como La Sala, es una construcción de nueva planta de 1929. Además, encontraremos algunas casas señoriales o "casals" de estilo renacentista, como Can Castell, Can Fondo, Can Canta, Can Domenec o Can Costa, cuyas fachadas han experimentado transformaciones a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Durante las festividades en honor a Sant Jaume, el patrón del pueblo, toda la comunidad se une en celebraciones llenas de bailes y fuegos artificiales. El mercado artesanal y agroalimentario se lleva a cabo los martes y domingos, y tiene una larga historia que se remonta al siglo XIV, atrayendo a visitantes durante todo el año.

En verano, especialmente en julio y agosto, se presenta el espectáculo "Via fora", que consiste en representaciones teatrales breves en diferentes puntos del pueblo, como una visita guiada teatralizada. Los actores narran momentos destacados de la historia de la ciudad, y este evento se ha llevado a cabo desde 2003.

Celebra la diversidad de Alcúdia más allá de las murallas

Durante la tradicional feria de otoño en Alcúdia, se lleva a cabo un pasacalles muy llamativo y divertido para los niños, conocido como "S’Estol del Rei en Jaume i Els Vilatans de Guinyent". En este desfile, un grupo de cabezudos fantásticos representa personajes de la tradición literaria y popular de Mallorca, recorriendo las calles del centro de Alcúdia.

Los personajes incluyen al Rey Jaume I, Ramón Llull, y otros más. Aunque están impecablemente vestidos y presentados, no dudan en hacer bromas a los niños que encuentren en su camino. ¡Cuidado, pueden salpicar agua si te acercas demasiado! Este evento fue creado por el colectivo "Sarau Alcudienc" en 1988.

El puerto de Alcúdia, que ha sido un importante centro comercial desde la época romana, es el segundo puerto más relevante de la isla después del de Palma. Su hermoso paseo marítimo conduce a la Playa d'Alcúdia, donde se puede disfrutar de un agradable paseo de varios kilómetros.

En los alrededores del puerto, hay una amplia oferta gastronómica y de ocio. Además, aún se pueden ver los llaüts, las tradicionales embarcaciones mallorquinas utilizadas por los pescadores de la isla. Durante la primavera, se celebra la Fira de la Sípia, una feria gastronómica donde el plato estrella es la sepia.

En julio, en la festividad de San Pedro, los pescadores realizan una llamativa procesión del santo por las calles del puerto, seguida de un paseo en barca por el mar al ritmo de las bocinas, y culmina con un hermoso castillo de fuegos artificiales.

El Oratorio de la Mare de Déu de la Victoria, situado en un lugar privilegiado en Mal Pas con vistas al mar, es un templo rectangular con una única nave, pequeñas capillas laterales y un hermoso retablo barroco. Además de ser un lugar de culto, cuenta con estacionamiento propio, un bar y un conocido restaurante famoso por sus paellas y su terraza con vistas al mar.

También dispone de habitaciones en la parte superior que forman parte de una pequeña hospedería. Desde allí, se pueden iniciar varias excursiones populares, como la Penya del Migdia, que bordea la costa, y la Talia s'Alcúdia, que se adentra en el interior.

El Museo de Sa Bassa Blanca en Alcúdia es un lugar que aún no es muy conocido por los residentes, pero es una visita imprescindible debido a sus numerosos puntos de interés.

Este museo fue fundado por los artistas Yannick y Ben Jakober con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural y el respeto por el medio ambiente. La casa museo se encuentra a 6 km del pueblo de Alcúdia, en la ruta del Camí del Coll Baix, y ofrece una experiencia sensorial única en constante evolución.

Aventuras familiares en la zona de Alcúdia

En la zona de Alcúdia, podemos disfrutar de emocionantes excursiones con niños que nos llevarán a lugares impresionantes tanto en la montaña como cerca del mar, e incluso desde el mar.

Una de las experiencias más destacadas es la excursión en barco para explorar la Costa Norte. Desde el puerto de Alcúdia, varias empresas ofrecen diferentes tipos de recorridos para descubrir el litoral desde el mar. Una de las opciones más populares es la que ofrece Alcudia Sea Trips, un paseo que nos lleva a la Costa Norte de Alcúdia.

Durante el viaje en barco, nos dirigiremos a la Playa de Coll Baix, ubicada entre el Cap de Menorca y el Cap d'es Pinar. Allí, los impresionantes acantilados con formas peculiares, resultado de la erosión del viento en la roca, nos dejarán sin aliento.

Uno de los lugares más increíbles que podremos admirar durante el paseo es La Catedral, una impresionante cavidad. Además, tendremos la oportunidad de disfrutar de un refrescante baño en sus aguas cristalinas. Esta emocionante excursión tiene una duración aproximada de 2 horas. También se ofrecen excursiones desde el puerto para ver el amanecer y avistar delfines.

Otra opción ideal para disfrutar en familia es explorar el Parc Natural de S'Albufera. Este paraje fue declarado Parque Natural y es la zona húmeda más extensa de las Islas Baleares. Lo que lo hace perfecto para familias son los diversos itinerarios que se pueden recorrer a pie o en bicicleta.

Allí, podremos descubrir la variada fauna ornitológica de la isla y una gran diversidad de plantas. Podemos iniciar esta excursión tanto en Alcúdia como desde el puerto. Descubre todas las rutas disponibles en el Parc Natural de S'Albufera y sumérgete en la naturaleza.

Descubre las maravillosas playas de Alcúdia

En Alcúdia, además de su impresionante paisaje montañoso, encontrarás una amplia variedad de playas y calas de gran belleza y renombre. A continuación, te presentamos algunas de las más visitadas:

Playa de la Bahía de Alcúdia: Esta playa es perfecta para familias. Con más de 7 kilómetros de arena fina y blanca, ha sido reconocida como una de las mejores de Europa. Su poca profundidad la convierte en un lugar ideal para que los niños jueguen. Además, su extensión facilita encontrar aparcamiento, y en sus alrededores hay una amplia oferta complementaria, así como zonas infantiles para el entretenimiento de los más pequeños.

Playa de San Juan y San Pere: Estas dos playas, muy queridas y frecuentadas por los residentes de Alcúdia, se encuentran en una urbanización, lo que puede dificultar el estacionamiento. Sus aguas y su fondo marino son espectaculares, combinando arena y rocas. Hay poca sombra natural, por lo que se recomienda llevar una sombrilla.

Playa de S’Illot: Situada en la zona de la Victoria, la Playa de S’Illot es un lugar idílico frecuentado por piragüistas.

Destaca por su fondo marino perfecto para el buceo en superficie. En este caso, la playa está compuesta por piedras redondeadas, por lo que se recomienda usar zapatos de agua. Cuenta con su propio estacionamiento, que puede estar saturado durante el verano, pero desde allí se puede disfrutar de una de las mejores puestas de sol de la isla. Cerca se encuentran los campamentos de la Victoria y el albergue, que actualmente se encuentra en restauración.

Otras playas dignas de mención incluyen Cala Poncet, un rincón encantador; Alcanada, con su pequeña playa de guijarros y aguas transparentes; Coll Baix, a la que solo se puede acceder a pie; y el Rincón del Barcarés o "es Clot", que es menos turístico.

Seguramente los mejores lugares para comer en Alcúdia

En la zona de Alcúdia, encontrarás una amplia selección de restaurantes que ofrecen una variada oferta culinaria, muchos de los cuales sirven platos típicos de Mallorca. Aquí te presentamos algunas referencias de lugares que hemos probado y nos han gustado:

Los Patos Restaurant: Ubicado en la bahía de Alcúdia, en la calle Can Blau, este restaurante destaca por su especialidad en comida mallorquina tradicional, pescados y paellas con un toque de autor. El restaurante está dirigido por la tercera generación de la familia y cuenta con una espectacular terraza.

Restaurante Can Polit:Restaurante Bristo Mar en Alcudia Mar: Con una gran terraza en el puerto náutico de Alcúdia, este restaurante destaca por su eficiente servicio y sus especialidades de pescado fresco y de temporada, especialmente su paella negra, una de las mejores de la zona. Pizzeria & Trattoria Don Vito: Abierta desde 1987, esta pizzería y trattoria es una de las más conocidas y concurridas de la zona. Además de pizzas, ofrecen una amplia carta con otras propuestas gastronómicas.

Celler Bodega Son Simó Vell: Esta bodega única en la zona ofrece catas de vino y cultiva su propio aceite. Sus vinos, tanto tintos, blancos como rosados, son excelentes.

Seguramente los mejores lugares para alojarte en Alcúdia

Alcúdia ofrece una amplia selección de alojamientos de primera categoría para satisfacer las necesidades de todos los huéspedes. Desde hoteles y aparthoteles hasta apartamentos, resorts y hostales, encontrarás una variedad de opciones con servicios de máxima calidad.

Garden Holiday Village Hotel:Pertenece a la cadena familiar Garden Hotels, que se destaca por su compromiso con el turismo sostenible, siendo pioneros en este aspecto a nivel nacional. Puedes obtener más información detallada sobre nuestra experiencia en este hotel en el siguiente enlace: [enlace a la experiencia en Garden Holiday Village Hotel]. Botel Alcudiamar: Este encantador hotel de 4 estrellas está ubicado en el Club Náutico del Port d'Alcúdia. Lo destacado de este lugar es su terraza de la cafetería, que se encuentra prácticamente dentro del mar. No es necesario alojarse para disfrutar de su restaurante o deleitarse con algunos de sus cócteles en las terrazas. Aquí podrás degustar especialidades de la cocina mallorquina y mediterránea, así como platos internacionales.