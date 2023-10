¿Qué hacer si mi ordenador va muy lento?, Trucos para que funcione con mayor rapidez.

Si sientes que tu ordenador se ha vuelto lento, te ofrecemos una serie de consejos para mejorar su rendimiento. Estos consejos son aplicables tanto a Windows 10 como a Windows 11. Hoy te presentamos estos consejos.

1. Desinstala aplicaciones no utilizadas:Comienza por desinstalar todas las aplicaciones que ya no necesitas. Ve a Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas y elimina las que ya no utilizas.

2. Mantén limpio el escritorio:Evita tener demasiados accesos directos en tu escritorio, ya que esto puede ralentizar el inicio de Windows. Crea carpetas para organizarlos si es necesario.

3. Controla las aplicaciones de inicio:Abre el Administrador de tareas (Ctrl + Alt + Suprimir) y verifica las aplicaciones que se ejecutan al inicio. Deshabilita las que no necesitas.

4. Escanea en busca de malware:Utiliza Windows Defender u otro programa antivirus para asegurarte de que tu ordenador esté libre de malware. Realiza un análisis rápido o completo según tus necesidades.

5. Liberación de espacio en disco:Utiliza la herramienta nativa de Windows 10 llamada "Liberador de espacio en disco" para eliminar archivos temporales y liberar espacio en tu disco duro.

6. Desfragmenta el disco duro:La desfragmentación ayuda a mejorar la velocidad de acceso a los archivos. Ejecuta la herramienta de desfragmentación de Windows.

7. Configura la memoria virtual:Aumenta la cantidad de memoria virtual para mejorar el rendimiento. Ve a Configuración avanzada del sistema > Opciones avanzadas > Rendimiento > Configuración y ajusta la memoria virtual.

8. Cambia el plan de energía:Ajusta el plan de energía a "Alto rendimiento" si necesitas un mayor rendimiento a costa de un mayor consumo de energía.

9. Reduce efectos visuales:Desactiva efectos visuales innecesarios en Windows para mejorar el rendimiento. Ve a Opciones avanzadas de sistema > Opciones avanzadas > Rendimiento > Efectos visuales.

10. Elimina transparencias:Desactiva las transparencias en la interfaz de Windows para mejorar el rendimiento visual. Ve a Configuración > Personalización > Colores y desactiva "Efectos de transparencia".

11. Controla las notificaciones:Desactiva las notificaciones innecesarias o establece un modo "No molestar" en Configuración > Sistema > Notificaciones.

12. Actualiza sistema y controladores:Mantén tu sistema operativo y controladores actualizados para solucionar problemas conocidos y mejorar el rendimiento.

13. Reinstala Windows desde cero:Si nada funciona, considera realizar una instalación limpia de Windows. Ve a Configuración > Sistema > Recuperación y sigue las opciones para restablecer tu PC.

14. Limpia tu equipo físicamente:Elimina el polvo y la suciedad del interior de tu ordenador para evitar problemas de temperatura y flujo de aire.

15. Actualiza hardware:Si es necesario, considera actualizar tu hardware, como cambiar a un disco duro SSD, aumentar la memoria RAM o mejorar la tarjeta gráfica.

Recuerda que la lentitud de un ordenador puede deberse a diversas razones, y estos consejos pueden ayudarte a mejorar su rendimiento en función de tu situación específica.