¿Quién es Pepa Gea?

Con Carlos Herrara en Semana Santa en Sevilla, Marzo de 2023

Pepa Gea, de 49 años, es una periodista de reconocida trayectoria profesional. Actualmente ejerce como directora y presentadora del programa Más de uno Madrid, de Onda Cero. Pese a que inició su relación con Carlos Herrera hace tres años, ambos se conocieron veinte años atrás, cuando este trabajaba en Onda Cero.

En su perfil profesional se define como una auténtica "apasionada de la comunicación y las redes sociales, ya sea a través de las ondas, de la escritura o de la imagen" y añade que "comunicar es vocacional, lo demás es adaptarse al medio". Además de profesión, los dos comparten aficiones como la Feria de Abril, los viajes y la buena mesa, de los cuales disfrutan siempre que sus exigentes agendas se lo permiten. Pero también otra curiosidad en común: ambos están separados y tienen dos hijos cada uno.

Además de ser conferenciante, columnista, presentadora de eventos y de tener un máster en gestión de empresas audiovisuales, quizá la parte más curiosa del curriculum vitae de Pepa Gea es que se graduó en nutrición y dietética, algo que le ha permitido convertirse en asesora 'wellness' y 'antiaging' de su propio negocio. En su página web, 'Me dice Pepa', explica qué le hizo decantarse por esta otra pasión más allá del periodismo.

"Quizá porque me tocó un estómago delicadito y unos nervios rumberos, lo cierto es que siempre ha estado presente en mi vida el deporte y la alimentación sana. Aunque lo que hizo que se convirtiera en mi estilo de vida fue cuando descubrí la buena medicina estética. Esta previene y no entiende un cuerpo bello por fuera si no está sano por dentro, así que me dediqué a estudiar el envejecimiento y todo lo que le envuelve, y a formarme", explica esta periodista todoterreno.

Su cuenta de Instagram, donde apenas tiene unos 5.000 seguidores, comparte numerosas y tiernas imágenes junto a sus dos hijas, además de las imprescindibles paellas o fotos de piernas bronceándose en la playa, aderezadas con momentos de su trabajo o con instantáneas disfrutando del tiempo libre junto a sus amigas. Con su flamante nuevo marido tan solo tiene la mencionada imagen. Él también tiene una sola junto a ella, aunque es previsible que, dado su nuevo estado civil, ambos compartan más próximamente.

Pepa Gea es la tercera relación sentimental que se le conoce a Carlos Herrera, que antes de comenzar este noviazgo que ha terminado en boda estuvo saliendo con la jueza María Cristina Díaz Márquez. Aunque su romance más largo fue el que le unió a Mariló Montero, con la que se casó en 1991 y se separó en 2011. Ambos han mantenido una buena sintonía desde que separaron sus caminos, compartiendo incluso casa de vacaciones veraniegas, una impresionante vivienda familiar en Sanlúcar de Barrameda, frente al Coto de Doñana.

Boda en secreto en Nueva York

El periodista Carlos Herrera (65 años) se ha casado con Pepa Gea (49 años) después de tres años de relación. A pesar de que la boda tuvo lugar en diciembre, los detalles no han trascendido hasta ahora. El programa Plan de tarde, conducido por Toñi Moreno, lo desveló este domingo en exclusiva.

Boda Secreta en Nueva York

Según la información de Jesús Manuel Ruiz, la boda se desarrolló de forma íntima. De hecho, los únicos asistentes fueron los dos hijos del locutor de COPE, fruto de su anterior matrimonio con Mariló Montero, Alberto Herrera y Rocío Cruset. Resulta llamativo, no obstante, que al enlace no acudieran las dos hijas de Pepa Gea.

“Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal”, comentó entre risas Toñi Moreno al conocer la noticia. “Podemos decir que se ha casado Carlos Herrera y no ha sido conmigo”, añadió la gaditana.

Carlos Herrera y Pepa Gea se casaron en Nueva York durante el puente de la Constitución. Según explicó José Manuel Ruiz, la intención de la pareja de periodistas era no hacer “una celebración muy multitudinaria”. No obstante, la pareja celebró una fiesta unos días después de la boda a la que asistieron familiares y amigos íntimos.

Periodista, experta en nutrición y madre de dos hijas

Uno de los temas más comentados en estos días es la sorprendente boda entre Carlos Herrera y su ya mujer Pepa Gea, con la que mantiene una relación sentimental desde hace aproximadamente tres años. El buen rumbo de la pareja no es de extrañar teniendo en cuenta todo lo que comparten.

Foto de Archivo

Prácticamente todo el país conoce a Carlos Herrera por su vida profesional, pero no tanta gente sabe quién es Pepa Gea, con quien se lleva 16 años de diferencia. Al igual que su marido, es periodista, presentadora y locutora con un extenso recorrido en la profesión.

Actualmente conduce y dirige Más de uno Madrid en Onda Cero, un magacín de actualidad, y es columnista del diario digital The Objective. Antes pasó por Cope y la Ser. En sus inicios fue editora de Tarjeta Oro, un programa que trataba de moda, tendencias y belleza. También ha trabajado como locutora de promociones y publicidad, colaboradora en Protagonistas, de Luis del Olmo, y como realizadora y redactora en la Brújula de verano.

Verano de 2022 en Andalucía. Foto de archivo

Además, fue presentadora de un programa semanal de cuentos y relatos en Onda 10 y se desempeñó como actriz de doblaje para series de televisión y documentales.

Pepa, que es una "apasionada de la comunicación y las relaciones sociales, ya sea a través de las ondas, la escritura o la imagen", ha recibido la Antena de Plata 2022 por la dirección y presentación de Más de uno Madrid. Sin embargo, ya recibió este galardón en 2006 cuando se encontraba en Gente de Madrid. Ver esta publicación en Instagram

Entre sus otros trabajos se encuentra su Máster en Gestión de empresas audiovisuales EAE y su papel de docente en la Facultad de Comunicación. También es experta universitaria en Nutrición y Dietética, presentadora de eventos, conferenciante y ponente, asesora/consultora wellness y antiaging.

Carmen en foto de archivo

En cuanto a su vida personal, Pepa Gea tiene dos hijas de su anterior relación. Ambas guardan con ella gran parecido físico y son el gran orgullo de la presentadora. Además, una de ellas está dispuesta a seguir los pasos de su madre, puesto que se encuentra estudiando Periodismo.