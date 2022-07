Quién es Pilar Alegría

María del Pilar Alegría Continente nació en La Zaida provincia de Zaragoza el 1 de noviembre de 1977.

La Zaida es una pequeña localidad de menos de 1.000 habitantes que se encuentra a algo más de 50 kilómetros al sureste de la Capital, Zaragoza.

Se da la circunstancia que el ayuntamiento de La Zaida está gobernado por el PSOE desde el 2003 y además por el mismo alcalde Salvador Soriano Casamián.

En La Zaida, la describen como "alguien tenaz, con mucha capacidad de trabajo y empeño para lograr sus objetivos, una persona con las ideas claras y muy organizada". También dicen de ella que no tiene pelos en la lengua ni apuro ninguno en decir lo que piensa, pero que siempre lo hace de una manera muy educada.

Es amigable y se suele llevar bien con todo el mundo; no es raro verla apuntarse a todo lo que se organice y sea cual sea el plan, la sonrisa siempre la acompaña, nos cuenta la citada amiga que ha crecido muy cerca de Alegría

Conocida como Pilar Alegría, es una política socialista española, actual ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz nacional del Partido Socialista Obrero Español.

Estudios

Diplomada en Magisterio, especialidad Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza.

Además realizó un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense.

Carrera política

Nunca ha ejercido de maestra si bien se le conocen múltiples puestos de trabajo desde sexadora de pollos hasta camarera.

Desde muy joven le interesó la política y, antes de llegar a su puesto actual, ocupó otros cargos.

Entre 2008 y 2015 fue diputada en el Congreso, en las legislaturas IX y X.

Asimismo, en 2015 forma parte del Gobierno de Aragón como consejera de Innovación, Investigación y Universidad, siendo también diputada de las cortes autonómicas de 2015 a 2019.

En septiembre de 2018 Alegría se convirtió en la aspirante del PSOE a la alcaldía de Zaragoza, tras obtener un 49 % de votos en la primera vuelta de las primarias celebradas el 24 de septiembre y producirse la renuncia de su rival Carmen Dueso a la segunda vuelta cuatro días más tarde.

Incluida como cabeza de lista de la candidatura del PSOE de cara a las elecciones municipales del año siguiente.

Posteriormente, ejerció de portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento hasta febrero de 2020 cuando es nombrada delegada del Gobierno, responsabilidad que ocupó hasta julio de 2021.

En julio de 2021, el presidente Pedro Sánchez la nombró ministra de Educación y Formación Profesional en sustitución de Isabel Celáa, tomando posesión el 12 de julio de 2021.

Actualmente forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Pablo Iglesias.

Acaba de ser nombrada, el 23 de julio de 2022 portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, en sustitución de Felipe Sicilia, tras una remodelación de la formación llevada a cabo por el líder socialista.

Su aspiración

Se dice que su objetivo es llegar a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, y nadie se extraña de ello, no solo porque sería un paso natural en su recorrido, sino también por el amor a su tierra, a la que dedicaba las siguientes palabras el pasado 23 de abril, día de Aragón: “Aragón es muchas cosas. Es llano y montañoso. Con ríos. Es nobleza. Trabajo y perseverancia. Talento. Amistad. Familia. Mi hijo. Es pasado, presente y futuro. Y es mi tierra. Es, sobre todo, mi hogar: La Zaida.

Y es que su gente, como ella misma les denomina, es lo más importante en su vida. De hecho, aunque en sus redes sociales predominan imágenes de momentos y actos institucionales, también comparte algunas más personales, como el sencillo retrato de una mañana de domingo tomando cañas en el Rastro de Madrid junto a su familia, en una de las muchas visitas que le hacen, acompañado del ruego: “No quiero que os vayáis”. También la imagen del roscón de Reyes a medio comer después de que los Magos pasaran por su casa el último 5 de enero.

Sus pasiones

Una de sus grandes pasiones es la lectura, y más concretamente la poesía.

De hecho, es recurrente en ella el celebrar o señalar días relevantes compartiendo unas líneas de algún poema cuyo contenido encaje con la ocasión, también recomienda toda aquella novela que haya logrado removerla por dentro.

Viajar y conocer otras culturas también es uno de sus planes favoritos, en los últimos años, además de la pandemia por el covid-19, su ritmo de trabajo ha provocado que cuando logra tener algunos días libres, estar en su pueblo junto a su familia sea su prioridad. Eso ha hecho que los viajes queden en un segundo plano. Otro aspecto que se puede descubrir de ella, tan solo leyendo sus publicaciones, es que está muy volcada en la lucha feminista, en poner en valor el papel de la mujer en todos los ámbitos.

Sus méritos

Durante la gestión de la crisis educativa del Covid el presidente aragonés fue por libre, contradiciendo en repetidas ocasiones las consignas del Ministerio de Educación. Alegría no quiere medirse con Lambán y dice que esa no es su guerra, pero hay una herida no cerrada del todo ahí.

Ahora tendrá que ganarse a uno de los barones más críticos con Sánchez, aunque uno de los puntos fuertes de Alegría es su disposición a negociar y su habilidad para meterse en el bolsillo a cualquier adversario.

No en vano, siendo consejera de Universidad, fue la primera en lograr un pacto por la Ciencia que puso de acuerdo a toda la comunidad educativa de Aragón.

Otra cosa a su favor es que pertenece a una generación que se estrenó en el mercado laboral con infinidad de trabajos precarios, tras la crisis económica de los 90, y eso parece haberle generado una gran resistencia a la presión.

Diplomada en Magisterio y máster en Educación Social, de joven recogió fruta en su pueblo, fue camarera los fines de semana, ejerció de sexadora de pollos, trabajó de técnica en una empresa de informática... hasta que entró en política de la mano de Carme Chacón y Eva Almunia, de quien fue jefa de Gabinete cuatro de los seis años en que ésta fue consejera de Educación en Aragón.

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en Ferraz dentro de la Secretaría de Organización como adjunta de Leyre Pajín y de Marcelino Iglesias.

