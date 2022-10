Sindicatos de Airbus convocan una huelga indefinida desde el 31 de octubre

Los trabajadores de Airbus han parado su actividad en las diferentes factorías este mediodía para celebrar asambleas en las que los sindicatos han dado a conocer su acuerdo de convocatoria de huelga durante toda la semana próxima, coincidiendo con el Puente de Todos los Santos.

En la factoría sevillana de Tablada, al igual que en otros centros de trabajo de España, ya se informado de este paro de la actividad, que será histórico porque no se recuerda una protesta similar "desde hace décadas", desde los años ochenta, según ha explicado el presidente del comité de empresa y delegado de Comisiones Obreras.

Según advierten los sindicatos, la protesta acabará en el momento en el que la dirección esté dispuesta a garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo.

Además, este jueves, de 12:00 a 13:00 horas, se ha convocado un paro de una hora de duración en todos los centros de trabajo de Airbus para celebrar asambleas informativas en las que se comunicará a la plantilla en qué punto se encuentra la negociación con la empresa y la estrategia de movilizaciones a seguir, según ha señalado CCOO en un comunicado.

Los sindicatos convocantes solicitan al gigante aeronáutico que lleve a cabo una revisión salarial justa que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores del grupo en España y que reconozca el esfuerzo que han hecho en los últimos años.

Además, subrayan que Airbus tiene récord de pedidos, de entregas y de facturación y que no puede ser que, en la situación actual, las incertidumbres únicamente se reflejen negativamente en los salarios de los empleados.

En este sentido, insisten en que Airbus da beneficios y resultados récord, incluso más importantes que antes de la pandemia de coronavirus.

Ante la negativa de este grupo empresarial, basándose, según fuentes del comité, en el periodo de incertidumbre en que se encuentra, han decidido pasar a la acción. Pararán la actividad durante tres días laborables, ya que el martes es festivo, y el lunes están llamados también a la huelga los que hagan turnos especiales porque está contemplado descansar ese día para la mayor parte de la plantilla.

La medida del Comité Ejecutivo de Airbus de pagar 1.500 euros brutos a todos los empleados, para contribuir a paliar el impacto de la inflación en los trabajadores, no ha logrado frenar esta convocatoria de paro de lunes a viernes. "No nos oponemos a esta decisión unilateral, pero no nos satisface teniendo en cuenta los niveles de inflación", ha explicado Mora.