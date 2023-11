Estos son las 5 mejores máscaras de pestañas de 2023

Todos los expertos coinciden en un consejo: nunca subestimes el impacto de unas cejas y pestañas bien cuidadas. Por eso, al enfrentarnos al ritual del maquillaje cada mañana, todas buscamos lograr una mirada impresionante: sin ojeras, con luminosidad, ojos que parecen más grandes y pestañas deslumbrantes. Es así como nuestras máscaras de pestañas se convierten en una auténtica 'historia de amor'. Presta atención, porque a continuación te revelamos cómo usarla como una auténtica profesional.

La máscara de pestañas es nuestro secreto para obtener un efecto de buena cara al instante, incluso cuando no hemos dormido lo suficiente. Un buen rímel tiene la capacidad inherente de realzar la mirada y hacer que los ojos luzcan más grandes de lo que son en realidad. En resumen, si deseas lucir unos ojos espectaculares, el rímel es tan esencial como la crema solar en verano (y durante todo el año); en otras palabras, nunca debes salir de casa sin él.

Consejos para aplicar bien tu máscara de pestañas

Es imprescindible usar el rizador antes de aplicar el rímel.

Al aplicar la máscara, es crucial hacerlo desde la raíz de las pestañas hasta las puntas con el conocido movimiento de zigzag.

Pintar las raíces de las pestañas es fundamental

Un truco para lograr que las pestañas parezcan más largas es aplicar dos colores de máscara de pestañas: un tono marrón en las raíces y otro negro en las puntas.

Al aplicar la máscara de pestañas, es importante evitar bombearla, es decir, meter y sacar el cepillo una y otra vez, ya que esto la seca y provoca la formación de grumos. Otro consejo para evitarlos es aplicar una capa y, antes de que se seque, otra, para que el producto se adhiera de manera más uniforme.

Es recomendable usar dos tipos de máscara: la primera capa con efecto alargador y la segunda con efecto voluminizador. Se puede aplicar una tercera capa solo en las puntas para alargar aún más las pestañas

Estas son las 5 mejores máscaras de pestañas

Diorshow Pump 'N' Volume

Es una de las mejores máscaras que hay ahora mismo en el mercado, y además muy versátil, ya que te permite obtener desde un efecto muy natural a un maquillaje más marcado. Todo ello al mismo tiempo que cuida las pestañas, las alarga, potencia el volumen y -no me cansaré de repetirlo- no deja grumos.

Este rimmel alarga y define las pestañas de la forma más natural y sin dejar rastro alguno de grumos. Todo gracias a su fórmula (natural en un 90%) enriquecida con vitamina B5 que, además de teñir y alargar cada pestaña consiguiendo un extra de volumen instantáneo, también las fortalece. Pero además, no hace falta presionar demasiado sobre las pestañas para conseguirlo, con lo que evitas que se apelmacen.

The falsies lash lift de Maybelline

Si buscas un efecto natural y un precio asequible, esta máscara de pestañas es lo más cerca que vas a estar de conseguirlo.

Si eres más de lifting de pestañas que de extensiones, la máscara The Falsies Instant Lash Lift Look de Maybelline se convertirá en tu imprescindible. Proporciona un efecto muy natural, alarga las pestañas más que curvarlas y no oscurece mucho la mirada. Es perfecta, por lo tanto, para esas mujeres con pestañas finitas y claras que necesitan un extra de definición, o para marcar ligeramente la mirada sin que sea evidente que vas maquillada.

Badgal Bang!

Si estás buscando una máscara que aporte un extra de volumen a tu mirada, sin duda esta debería ser la elegida. La forma del aplicador permite alcanzar cada una de las pestañas, también las más cortas del exterior del ojo. Promete una duración de 36 horas.

Bambi eye false lash de L'Oréal Paris

La elección ideal para ojos pequeños que buscan un aspecto natural.

Resultados:

Eleva cada pestaña para una mayor longitud.

Define sin apelmazar.

No ofrece tanto volumen.

Ideal para un efecto de pestañas infinitas.

Hypnose de Lancome

Ideal para esos días en los que buscas un aspecto fresco sin esfuerzo.

Resultados: