La sorprendente imagen de Amaia Montero tras un mes ingresada en una clínica

Desde hace algunos años, Amaia Montero ha sufrido algunos vaivenes, no sólo en su carrera musical, sino en su vida privada.

La cantante, ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh', publicó hace unas semanas algunos mensajes en sus redes que preocuparon, y mucho, a sus fans.

Su ex pareja Gonzalo Miró también tuvo unas palabras de aliento para la cantante: “Yo a Amaia le tengo mucho cariño, ya lo sabéis. Es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Todos tenemos malas épocas”.

Ahora, la artista ha sido vista saliendo de una clínica en la que habría estado alrededor de un mes.

Según unas imágenes de la revista Lecturas, se puede ver a la guipuzcoana abandonando la clínica con un aspecto muy desmejorado y que, sin duda, han impactado a su legión de seguidores.

Los dos últimos meses no han sido fáciles, y es que aunque a principios de octubre anunció su vuelta a los escenarios, poco después comenzó a escribir frases alarmantes, al tiempo que subía a sus redes imágenes cada vez más inquietantes.

A mediados de octubre, la artista escribió en su cuenta de Instagram: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida". Una frase a la que acompañó con una imagen suya, sin maquillaje y totalmente irreconocible. Un momento que ya entonces hacía ver, según sus fans, que buscaba ayuda.

Un estado de ánimo que ya arrastraría desde hace tiempo, ya que poco antes ya publicó un audio en el que denunciaba el trato recibido en un hotel: "Tiene cinco estrellas, pero sabéis qué, que te hacen sentir como una absoluta y verdadera m*****, como una caca".

Hablan sus amigos

La familia de Amaia Montero no es la única que ha hablado durante los últimos días sobre el actual estado de salud de la artista.

Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de Montero, confesaba este martes que está segura de su pronta recuperación: “Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí. Es muy fuerte, es maravillosa”.

Tras la ola de preocupación alrededor de Amaia Montero, tras compartir una foto con un aspecto descuidado y una preocupante frase, la cantante ha reaparecido. La revista 'Semana' ha capturado el momento en exclusiva con una imagen en la que se ve a la artista saliendo de una clínica de Navarra, en la que ha permanecido varios días.