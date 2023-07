Truco para Tik Tok: Cómo limitar quién puede ver cada vídeo.

Tiktok.

En TikTok, tienes la opción de personalizar la privacidad de cada video que compartas, incluso si tu cuenta está configurada como pública. Puedes seleccionar quién puede ver tu video, ya sea que esté disponible para todos, restringido solo a tus amigos o seguidores, o configurado como privado para que solo tú lo veas. Además, puedes cambiar estos ajustes en cualquier momento si cambias de opinión.

Aquí te explicamos cómo cambiar los ajustes de privacidad para una nueva publicación en TikTok:

Crea el video. En la pantalla de publicación, toca la opción "Quién puede ver este video". Selecciona una de las opciones de privacidad disponibles.

Si deseas modificar los ajustes de privacidad de un video ya publicado, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de TikTok y ve al video que deseas actualizar. Puedes encontrar tus videos en tu perfil. Toca el botón "Más opciones" en el panel lateral del video. Selecciona "Ajustes de privacidad" en la parte inferior. Toca "Quién puede ver este video". Elige una de las opciones de privacidad disponibles.

Es importante tener en cuenta que el número de visualizaciones en tus videos refleja todas las visualizaciones hasta la fecha y no se reinicia después de cambiar los ajustes de privacidad.

Además, si tu video contiene temas que podrían no ser adecuados para todos los espectadores, puedes etiquetarlo. El contenido etiquetado como apto solo para un público específico no estará disponible para usuarios menores de 18 años, lo que ayuda a limitar la exposición a contenido que podría no ser apropiado para algunas personas.

La privacidad en TikTok.

En la era digital actual, donde las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, la privacidad en línea se ha vuelto más relevante que nunca. En este sentido, TikTok, una popular plataforma de creación y compartición de videos, ha tomado medidas significativas para garantizar la privacidad de sus usuarios. Es esencial comprender la importancia de la privacidad en TikTok y cómo podemos proteger nuestra información personal mientras disfrutamos de esta plataforma.

La privacidad en TikTok se refiere a la capacidad de controlar quién puede ver nuestros videos, acceder a nuestra información personal y compartir contenido en la plataforma. La configuración de privacidad en TikTok nos permite elegir si nuestros videos son visibles para todos, restringidos solo a nuestros amigos o seguidores, o configurados como privados para que solo nosotros podamos verlos. Esta flexibilidad nos brinda el poder de decidir quién tiene acceso a nuestro contenido y nos permite mantener un mayor control sobre nuestra presencia en línea.

Es crucial entender que, al compartir contenido en TikTok, estamos creando una representación de nosotros mismos en el mundo digital. Por lo tanto, proteger nuestra privacidad es fundamental para salvaguardar nuestra identidad y evitar posibles riesgos.

Aquí os dejamos algunas razones por las que la privacidad en TikTok es de suma importancia:

Protección de la información personal: Al configurar adecuadamente nuestros ajustes de privacidad, evitamos que nuestra información personal, como nuestra ubicación, datos de contacto o detalles personales, esté disponible para personas no deseadas. Esto reduce el riesgo de ser víctimas de robo de identidad o de ciberataques. Control sobre la audiencia: TikTok nos brinda la capacidad de seleccionar quién puede ver nuestros videos. Esto es especialmente relevante para los usuarios más jóvenes, ya que pueden limitar su contenido solo a amigos y familiares de confianza, asegurando que su presencia en línea esté bajo su control. Protección contra el acoso y el ciberbullying: Al restringir la visibilidad de nuestros videos a un grupo seleccionado de personas, reducimos la posibilidad de ser víctimas de acoso o ciberbullying. Al mantener nuestro contenido privado o compartiéndolo solo con personas de confianza, creamos un entorno más seguro y protegido. Evitar el uso no autorizado de nuestro contenido: Al mantener un mayor control sobre la privacidad en TikTok, reducimos el riesgo de que nuestro contenido sea utilizado o compartido sin nuestro consentimiento. Esto es particularmente importante para los creadores de contenido, ya que pueden proteger sus obras y asegurarse de que se respeten sus derechos de autor.

Para garantizar una experiencia segura y proteger nuestra privacidad en TikTok, es recomendable seguir algunas buenas prácticas:

Revisar y ajustar la configuración de privacidad regularmente: Es importante revisar y actualizar nuestras configuraciones de privacidad en TikTok para asegurarnos de que reflejen nuestras preferencias actuales. Ser selectivos con las solicitudes de amistad: Acepta solo solicitudes de amistad de personas que conoces o en las que confías. Pensar antes de compartir: Antes de publicar un video, considera qué tipo de información estás compartiendo