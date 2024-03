El clan de hierro: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una película biográfica deportiva basada en las vidas de los inseparables hermanos Von Erich, una legendaria familia de lucha libre profesional que hizo historia en la lucha libre a principios de los años 1980: Kevin Von Erich (Zac Efron) y los hermanos Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson). y Mike (Stanley Simons) viven a la sombra de su dominante padre Fritz (Holt McCallany), que también es su entrenador.

A través de la tragedia y el triunfo, dos hermanos buscan la inmortalidad en el competitivo mundo de la lucha libre profesional.

Reparto

Zac Efron (Kevin Von Erich)

Harris Dickinson (David Von Erich)

Jeremy Allen White (Kerry Von Erich)

Holt McCanally (Fritz Von Erich)

Maura Tierney (Doris Von Erich)

Lily James (Pam)

Aaron Dean (Ric Flair)

Michael Harney (Bill Mercer)

Actores más conocidos

Zac Efron es un actor y cantante estadounidense mejor conocido por su papel de Troy Bolton en la popular película de Disney High School Musical y sus secuelas.

A partir de ahí construyó una sólida carrera en cine y televisión.

Después de su éxito en High School Musical, Zac Efron amplió su carrera como actor con papeles en películas como 17 Again, Hairspray, The Greatest Showman, Neighbors, The Paperboy y Baywatch.

", entre otros. Ha demostrado su versatilidad como actor, apareciendo en una variedad de géneros, desde comedia hasta musicales y dramas.

Además de actuar, Zac Efron también trabaja en producción televisiva y participa en proyectos de producción y desarrollo de contenidos.

Harris Dickinson es un talentoso actor británico que se ha consolidado en el cine y la televisión en los últimos años.

Comenzó su carrera en el entretenimiento, apareciendo en obras de teatro y cortometrajes antes de pasar a la pantalla grande y la televisión.

Uno de los papeles más destacados de Harris Dickinson fue en la película Beach Rats (2017), en la que interpretó a Frankie, un adolescente que descubre su sexualidad en un entorno conflictivo.

Esta actuación le valió elogios de la crítica y atrajo la atención de la industria cinematográfica.

Harris Dickinson continuó apareciendo en películas como Dark Minds (2018), Maleficent: Mistress of Evil (2019), County Lines (2020) y The King's Man (2021), demostrando su versatilidad al interpretar una variedad de roles diferentes.

Jeremy Allen White es un actor estadounidense, conocido por su papel en la popular serie de televisión Shameless. A lo largo de su carrera ha demostrado su talento en diversos proyectos de cine y televisión.

White saltó a la fama interpretando a Philip "Lip" Gallagher en Shameless, donde su actuación fue elogiada tanto por la crítica como por el público. Su personalidad compleja y multifacética le permitió demostrar su versatilidad actoral a lo largo de las 11 temporadas del programa.

Además de su papel en Shameless, Jeremy Allen White también apareció en películas como After School (2008), In Time (2012), Heist the Mob (2014) y After Everything (2018).

Ha interpretado una amplia variedad de personajes en estas películas, lo que resalta su capacidad para sumergirse en una amplia variedad de roles.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el 15 de marzo. Solo y exclusivamente estará disponible en los mejores cines de nuestro país. Próximamente será lanzada en plataformas de pago.