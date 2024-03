Club Zero: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La Sra. Novak se une al personal de un internado internacional de élite en toda Europa como profesora. Allí impartirá clases de nutrición para estudiantes más jóvenes y clases sobre alimentación consciente.

Sus enseñanzas se basan en el nocivo principio de que lo más saludable es comer menos.

En poco tiempo, sus lecciones llegaron a cinco alumnos con quienes desarrolló estrechas relaciones. El resto de profesores del centro necesitaron tiempo para entender qué estaba pasando allí, y cuando la información llegó a los padres, el Club Zero se había hecho realidad.

Reparto

Mia Wasikowska (Miss Novak)

Sidse Babett Knudsen (Ms Dorset)

Amir El-Masry (Mr Dahl)

Elsa Zylberstein (Madre Elsa)

Mathieu Demy ( Padre Elsa)

Florence Baker ( Ragna)

Camila Rutherford ( Madre Fred)

Amanda Lawrence ( Ms Benedict)

Actores más famosos

Mia Wasikowska es una actriz australiana conocida por su versatilidad y por aparecer en muchas películas notables.

Sus papeles más famosos incluyen interpretar a Alicia en Alicia en el país de las maravillas (2010), un papel en la adaptación cinematográfica de Jane Eyre (2011) y una aparición en el thriller psicológico Stoker (2013), dirigido por el director Park.

Chan Wook. También desempeñó un papel fundamental en la comedia dramática The Kids Are All Right (2010), que le valió elogios de la crítica. Además, Wasikowska también participó en muchos trabajos cinematográficos, demostrando su capacidad para trabajar con muchos géneros y personajes diferentes, forjándose una reputación como una actriz talentosa y versátil en la industria cinematográfica.

Sidse Babett Knudsen es una actriz danesa famosa por sus diversos talentos y habilidades actorales.

Participó en diversos trabajos cinematográficos y televisivos, obteniendo reconocimiento internacional.

Su trabajo más importante incluye el papel protagónico en la serie de televisión Borgen, en la que interpretó a la Primera Ministra de Dinamarca, Birgitte Nyborg.

Además, también participó en películas como After the Wedding (2006) dirigida por Susanne Bier e Inferno (2016) dirigida por Ron Howard basada en la novela de Dan Brown.

Sidse Babett Knudsen ha demostrado su talento a lo largo de su carrera y sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento.

Elsa Silberstein es una talentosa actriz francesa conocida por su distinguida carrera cinematográfica y televisiva.

Ha aparecido en muchas películas diferentes, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Sus trabajos más famosos incluyen papeles en las películas Un conte de Noël (2008) dirigida por Arnaud Desplechin e Il ya longtemps que je t'aime (2008) dirigida por Philippe Claudel.

Silberstein ha demostrado su talento a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las actrices más respetadas del cine francés.

Mathieu Demy es un talentoso actor, director y guionista francés que ha dejado su huella en la industria cinematográfica. Es hijo de los famosos directores Agnès Vardy y Jacques Demy y siguió los pasos de sus padres, expresándose en diversos aspectos del cine.

Demy ha aparecido en películas como Agnes de la Varda (2011), documental dirigido por su madre, y Americano (2011), película que dirigió y protagonizó.

Su polifacética capacidad actoral y su talento como director le han convertido en una figura destacada del mundo del cine francés contemporáneo.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 22 de marzo. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.