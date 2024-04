Hammarskjöld. Lucha por la paz: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Dag Hammarskjöld está terminando su mandato como Secretario General de las Naciones Unidas y se prepara para jubilarse en Österlän, Suecia. La Guerra Fría ha llegado a su punto máximo y la recién creada República Democrática del Congo está empeorando la situación.

El diplomático asumió la tarea de liderar las negociaciones de paz en el país, comandando tropas de Naciones Unidas en su primera operación.

Al mismo tiempo, su vida cambia cuando un viejo amigo aparece de repente en Nueva York y es entonces cuando se da cuenta de que se ha perdido una parte importante de su vida y puede que sea demasiado tarde para recuperarla.

trasero. Esto lo arroja a una batalla entre su sentido del deber hacia las Naciones Unidas y la verdadera amistad.

En el Congo, las fuerzas de paz de la ONU están siendo asesinadas por mercenarios pagados por la industria minera y que conspiran contra los planes de unidad nacional.

Decidido a poner fin al conflicto, se subió a un avión en septiembre de 1961 en un último esfuerzo por lograr la paz, y sin saberlo se embarcó en el viaje más peligroso de su vida.

Reparto

Mikael Persbrandt ( Dag Hammarskjöld)

Francis Chouler

Cian Barry

Hakeem Kae-Kazim

Colin Salmon

Richard Brake

Sara Soulié

Thure Lindhartdt

Actores más conocidos

Mikael Persbrandt ha tenido una sólida carrera tanto en el cine sueco como internacional.

Obtuvo fama internacional gracias a su participación en películas como The Good Place dirigida por Susanne Bier, que ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

En la película, Persbrandt interpreta a Anton, un médico que trabaja en campos de refugiados africanos, demostrando su capacidad para retratar personajes complejos y emotivos.

Además, el papel de Beorn en la trilogía El Hobbit dirigida por Peter Jackson lo acercó a una audiencia más amplia. Beorn es una figura misteriosa y poderosa con la capacidad de transformarse en oso, lo que permite a Persbrandt demostrar su versatilidad y presencia en obras de gran escala.

Cian Barry es un actor irlandés cuyos talentos abarcan una variedad de medios, incluidos el cine, la televisión y el teatro.

Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia variedad de papeles, desde personajes complejos en dramas hasta papeles en comedias y actos de vodevil.

En la serie de televisión The End of the F***ing World, Barry destaca como personaje secundario y deja una impresión inolvidable en los espectadores.

Su capacidad para dar vida a personajes diversos y a menudo controvertidos le ha valido elogios tanto de la crítica como del público.

Además, participar en Nina Forever le permitió explorar un papel complejo en un entorno único.

La película, que combina elementos de comedia negra y romance, le dio la oportunidad de mostrar sus habilidades interpretativas en un entorno inusual y memorable.

Hakeem Kae-Kazim es un actor nigeriano que cuenta con una distinguida carrera cinematográfica y televisiva.

Ha aparecido en diversas obras, desde dramas hasta películas de acción, demostrando su versatilidad como intérprete.

Es conocido por su papel en la popular serie de televisión Black Sails, en la que interpretó al astuto y carismático pirata Mr. Scott.

Además de su trabajo televisivo, Kae-Kazim también apareció en películas como Hotel Rwanda y Piratas del Caribe: En el fin del mundo, consolidando su presencia en obras aclamadas internacionalmente. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y cautivar al público lo ha convertido en un actor respetado y admirado en la industria del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 26 de abril. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.