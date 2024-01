Cualquiera menos tú: Sinopsis de la película, trailer, reparto y dónde ver

En la historia cinematográfica, abundan ejemplos de adaptaciones de las obras de William Shakespeare o películas inspiradas en sus historias. Un caso notable es "Mucho ruido y pocas nueces," que Kenneth Branagh llevó a la pantalla grande en 1993. Tres décadas después, surge otra adaptación que pronto llegará a los cines.

La nueva película de Will Gluck, "Cualquiera menos tú," es una comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick). Ambos dan vida a una pareja aparentemente improbable que se ve obligada a crear una química inicialmente inexistente. Aquí te presentamos todo lo que se conoce antes de su estreno.

Tráiler

Ya está disponible el primer adelanto de la película, ofreciendo una primera visión de la dinámica entre Sydney Sweeney y Glen Powell. El teaser nos sumerge en la pareja mientras intentan congeniar en diversos escenarios idílicos de Australia.

Fecha de estreno

Por ahora, se espera que "Cualquiera menos tú" se estrene en Estados Unidos el próximo 22 de diciembre. En España se estrena el viernes 19 de enero.

Sinopsis

Bea (interpretada por Sydney Sweeney) y Ben (interpretado por Glen Powell) estaban destinados a ser la pareja perfecta durante su tiempo universitario. Sin embargo, todo se enfrió después de su primera cita, dejándolos con una relación no muy prometedora.

Años después, ambos se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. A pesar de la falta de química, deciden simular ser una pareja por razones personales. Naturalmente, esta situación da lugar al surgimiento del amor entre dos personas aparentemente opuestas.

Reparto

En esta película, Sydney Sweeney y Glen Powell interpretan a dos personas que, en apariencia, no se llevan bien pero que fingen ser pareja, independientemente de que sea creíble o no. Han surgido rumores no confirmados sobre una posible relación entre los dos en la vida real, aunque podría tratarse de una estrategia de marketing ingeniosa.

Los dos protagonistas no están solos en "Cualquiera menos tú". El elenco también incluye a otros actores como Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Rachel Griffiths, Bryan Brown y Hadley Robinson, entre otros.

Director

Con un guion coescrito por Ilana Wolpert, el director Will Gluck ha creado una comedia romántica al estilo de "enemigos que se enamoran." Esta película marca su regreso al género después de dirigir "Peter Rabbit" y "Peter Rabbit 2: A la fuga," ambas películas de animación.

Will Gluck también es conocido por otros títulos como "Rumores y mentiras" (2010), una versión moderna de la novela "La letra escarlata" de Nathaniel Hawthorne protagonizada por Emma Stone, y "Con derecho a roce," la comedia romántica que reunió a Mila Kunis y Justin Timberlake.