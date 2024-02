Dream Scenario: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Descubre la película de terror y comedia en la que actúa Nicolas Cage

Sinopsis

Paul Matthews (Nicolas Cage) vive en completo anonimato.

Es un hombre de familia indiferente y un profesor interesado en la biología evolutiva.

Un día descubrió que había empezado a aparecer en los sueños de miles de personas.

En muy poco tiempo, Paul se convirtió en una estrella, atrayendo la atención que durante mucho tiempo le había sido negada.

Sus actuaciones nocturnas dan un nuevo giro y se convierten en una pesadilla.

Reparto

Nicolas Cage interpretará a Paul Matthews

Julianne Nicholson hará a Janet Matthews

Michael Cera como Trent

Dylan Baker hará de Richard

Nicolas Cage es un actor estadounidense conocido por su versatilidad e interpretación de una amplia variedad de personajes a lo largo de su carrera! Inició su carrera como actor a finales de los años 1970 y desde entonces ha participado en numerosas películas que han dejado huella en la industria del cine.

Sus papeles más notables incluyen "Leaving Las Vegas", por la que ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor, "Adaptation", "Face/Off", "Air", "National Treasure" y "The Rock".

Otro. Cage ha demostrado su capacidad para interpretar papeles tanto dramáticos como de acción, lo que le ha valido un estatus de culto en la industria cinematográfica.

Su estilo único y su capacidad para asumir papeles complejos lo han convertido en uno de los actores más populares de Hollywood.

A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad al interpretar una variedad de personajes, desde héroes de acción hasta roles más introspectivos y complejos.

Julianne Nicholson es una talentosa actriz estadounidense conocida por sus destacados trabajos en cine, televisión y teatro.

Destaca por la versatilidad y profundidad que aporta a sus interpretaciones.

Nicholson ha estado involucrado en una variedad de proyectos, interpretando papeles tanto en películas independientes como de alto presupuesto.

Sus apariciones más notables incluyen papeles en películas como August: Osage County, Tully, Eye of the Beholder, Little Black Book y Kinsey. Además, también tuvo papeles importantes en series de televisión como Easttown Mare, Law & Order True Crime y Red Road.

Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su atención a la autenticidad en sus actuaciones la han convertido en una actriz muy respetada en la industria del entretenimiento.

Además de su trabajo en pantalla, Nicholson también ha sido elogiado por sus actuaciones dentro y fuera de Broadway.

Michael Cera es un actor y comediante canadiense conocido por su estilo único y su capacidad para interpretar personajes encantadores y divertidos. Comenzó su carrera en la producción de televisión y luego se hizo famoso por su papel en la popular serie Arrested Development, en la que interpretó a George Michael Bluth.

Su sutil estilo cómico y su capacidad para transmitir vulnerabilidad a través de sus personajes lo han convertido en el favorito del público en el mundo de las comedias románticas y las películas independientes.

Además de su trabajo cinematográfico, Cera también incursionó en el teatro, apareciendo en producciones off-Broadway, demostrando su versatilidad como actor.

Su estilo distintivo y su capacidad para conectarse con el público a través de sus actuaciones lo han convertido en una figura líder en la industria del entretenimiento.

Dylan Baker es un actor estadounidense conocido por sus diversos papeles en cine, televisión y teatro.

Participó en muchas producciones diferentes, destacándose por su capacidad para interpretar diferentes roles y personajes.

Baker ha aparecido en muchas películas, entre ellas: Spider-Man 2 y Spider-Man 3, donde interpretó al Dr. Curt Connors, así como en Happy, Selma, Requiem for a Dream y Selma.

"La buena esposa." Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su presencia en pantalla lo han convertido en un actor respetado en la industria del entretenimiento.

En televisión participó en series como "The Americans", "The Good Wife", "Homeland" y "Practice" y otras.

Su versatilidad como actor le ha permitido trabajar con una variedad de géneros y personajes, haciendo una presencia notable en la pantalla chica.

Trailer

Dónde ver

Estrenada hoy 1 de marzo, está disponible en España en todos los cines. Además, estará operativa próximamente en plataformas de pago.