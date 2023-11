Adiós a los coches con etiqueta C. Esto es lo que va a pasar con ellos a partir de 2024

Por todos son ya conocidas las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) para clasificar a los vehículos según su capacidad de contaminación. Se trata de una distinción que según tu tipo de coche, debes llevar expuesta cuando circules por las ZBE para que sean fácilmente reconocibles por los agentes de tráfico o las cámaras de seguridad.

Es importante recordar que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se refieren a áreas urbanas que las autoridades públicas han designado de manera específica para restringir la circulación de ciertos vehículos.

En términos generales, en estas zonas se prohíbe la entrada de vehículos altamente contaminantes. Estas áreas suelen estar ubicadas en zonas densamente pobladas y con un alto tráfico, donde los niveles de contaminación del aire son significativos. La principal finalidad de estas medidas es mejorar la calidad del aire en estas áreas urbanas.

Para supervisar y regular los niveles de emisiones de cada vehículo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido un sistema de etiquetas ambientales.

En función de la categorización de emisiones de tu vehículo, se determinará si puedes o no circular en ciertas áreas. En España, las ZBE ya se han implementado en ciudades con más de 50,000 habitantes y en localidades de más de 20,000 habitantes que experimentan niveles elevados de contaminación atmosférica.

Al igual que ocurre con el resto del leyes que rigen el tráfico, desconocer qué tipo de etiqueta debe llevar tu coche, no te exime de multa en el caso de que te pillen. Y es que aunque muchos aluden al desconocimiento, no hay excusas. La DGT cuenta en su sede electrónica con una herramienta en la que podrás consultar qué distintivo ambiental le corresponde a tu vehículo, tan solo introduciendo la matrícula.

SINGULARIDADES DE LOS COCHES CON ETIQUETA C

De las etiquetas medioambientales de la DGT, la C de color verde, es la que deben llevar el 35 por ciento de los vehículos en España. Esto significa, que son la mayor parte de los que circulan hoy en día por nuestro país. Concretamente, este distintivo lo llevan los vehículos con motor de gasolina que se matricularon a partir de 2006 y se rigen bajo las normativas Euro 4, Euro 5 o Euro 6, y los diésel matriculados después de 2014, bajo la normativa de emisiones Euro 6.

Es una etiqueta un poco ambigua, porque no es ni la mejor ni la peor, simplemente indica que tiene ciertas limitaciones. Pero no es la B o amarilla, ni llega a ser la ecológica. Pero, ¿A qué tipo de vehículo se le atribuye en función del tipo de combustible que utilizan?

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina que fueron matriculados después de 2006.

Turismos y furgonetas ligeras diésel que fueron matriculadas después de 2015.

Automóviles que tienen más de 8 plazas o se consideran pesados, sin importar si son gasolina o diésel matriculados pasado el año 2014.

CAMBIOS PARA 2024

Teniendo en cuenta cuáles son los coches con distintivo medioambiental de tipo C, cabe preguntarse cuáles son los cambios que se avecinan para el próximo 2024 que está ya a la vuelta de la esquina.

Pues bien, lo primero que hay que tener en cuenta, es que los cambios no van a ser a nivel nacional, es decir, de momento, solo Madrid planea ciertos ajustes en la norma.

Cabe recordar, que el Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE, indica que los coches con etiqueta C, pueden pasar por esas zonas, pero no estacionar en ellas a no ser que haya un parking público gratuito. No obstante, estos impedimentos solo se aplican en la vías catalogadas como ‘especiales’.

Pues bien, a partir de 2024, en Madrid, este tipo de vehículos podrá circular por las ZBE de Distrito Centro si estacionan en un parking y los residentes no ponen impedimentos. También podrán ingresar en las ZBE de Zona Elíptica y en el interior de la M-30, pudiendo aparcar en la zona azul.

¿CUÁLES SON LOS COCHES CON ETIQUETA C?

Si posees un vehículo con la etiqueta C y tienes dudas sobre dónde puedes circular en la ciudad y cuáles son las restricciones aplicadas, este artículo proporcionará todas las respuestas necesarias.

Es importante destacar que los vehículos etiquetados como tipo C representan la categoría más amplia en España, lo que significa que muchas personas pueden verse afectadas por las medidas implementadas en 2023.

Los vehículos con la etiqueta C, que se identifican por una pegatina de color verde, comprenden automóviles de gasolina matriculados a partir de 2006. E

sto engloba a los vehículos que cumplen con las normativas Euro 4, Euro 5 o Euro 6, además de los motores diésel matriculados a partir de 2014. La comprensión de estas categorías y su aplicación es crucial para aquellos propietarios de vehículos etiquetados como C, ya que determinará sus opciones de circulación en diversas áreas urbanas y las restricciones que deben tener en cuenta en el futuro.