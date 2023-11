El bolso todoterreno de Parfois que se convertirá en tu mejor aliado en Navidad

Cada vez que Parfois hace un lanzamiento me entra escalofríos -no importa si las temperaturas en la calle son de 40º- porque sé que todo me va a gustar y la que no lo va a aceptar va a ser mi tarjeta de crédito.

Esta vez, no ha sido menos y este bolso ha sido mi perdición y no me he podido resistir.

Es cierto, que es muy buena inversión si estamos buscando el modelo que nos acompañe todos los días, sin importar el lugar donde vayamos y, si llueve, ventea o hace un sol radiante.

Los bolsos son el complemento perfecto y, además, de ser muy útil, es cierto que combinan a la perfección con todos nuestros outfits, desde el más relajado con nuestras botas UGGs hasta el más sofisticado con los vestidos más elegantes.

Bolso convertible en bandolera Parfois

Su diseño es muy sencillo y tiene un tamaño medio excelente para guardar nuestros objetos de escritorio que incluyen la tablet, el cuaderno y el estuche con los bolígrafos.

Incluso, para las amantes de la lectura, como es mi caso, es posible llevar uno de nuestros mejores libros, por si tenemos la ocasión de leer en algún huequito del día.

Además, el bolso dispone de unas anillas para que podamos ponerle un asa más larga y lo convirtamos en bandolera, lo cual es mucho más fácil de llevar y su cierre de cremallera tendrá más protegido nuestras pertenencias.

Su precio en El Corte Inglés es 29,99 euros.

Aquí hay algunas razones por las que este bolso es el regalo perfecto de Navidad: