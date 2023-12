Hacienda limita Bizum: nos enfrentamos a una gran multa

La Agencia Tributaria ha establecido un límite de 1.000 euros para las transferencias realizadas a través de Bizum. Este límite entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

El objetivo de esta medida es evitar el uso de Bizum para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Si se supera el límite, los usuarios deberán declarar la transferencia a Hacienda a través del modelo 347.

La sanción por no declarar una transferencia superior a 1.000 euros es de 600 euros, con un mínimo de 200 euros. En los casos más graves, las sanciones pueden ascender hasta el 50 % del importe transferido.

Hacienda puede perseguirnos, en caso de que hagamos una operación por Bizum más costosa del límite que coloca el organismo público para este tipo de transacciones.

La Agencia Tributaria cuenta con un rol fundamental gracias a su labor de recolección de impuestos, y la declaración de los ingresos, además de preocupar mucho a los ciudadanos, también debe estar impoluta para no caer en errores que deriven en una sanción.

El manejo de las transacciones y transferencias bancarias es uno de los interrogantes planteados en relación con Hacienda y la presentación de la declaración de la renta, y si bien la organización hasta la fecha, no le prestaba demasiada atención, con la llegada de aplicaciones de envío rápido de dinero online como Bizum, se está intentando atar en corto este tipo de movimientos para que no se produzcan de forma desmesurada, en lo que a la cantidad se refiere.

Estas operaciones bancarias cuentan con un incremento significativo y progresivo, según van pasando los meses, que está impulsado por el desarrollo de la denominada banca en línea, contando las principales entidades bancarias en España todas con la aplicación Bizum dentro de sus servicios.

Así las cosas, estas herramientas digitales hacen mucho más fácil que podamos transferir sumas considerables de dinero, en tiempo muy corto, sin necesidad de hacer una transferencia bancaria ni de acudir de manera presencial a nuestro banco.

El permiso de Bizum para realizar transferencias cuenta con un límite de hasta 500€, de manera rápida y sencilla, pero las regulaciones fiscales de las transferencias bancarias son diferentes y tendremos que tenerlas en cuenta cuando hagamos este tipo de transacciones a través de la banca en línea, ya que después es probable que tengamos que declarar a Hacienda este dinero, si realizamos los envíos de forma frecuente .

Límite de envío de Bizum sin declaración

La Ley General Tributaria dicta que los bancos están «obligados a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas».

Por ello, la cantidad de dinero que deberemos declarar ante Hacienda es de 10.000 €. A partir de este montante, los ciudadanos tendrán la obligación de incluirlo en la declaración de la renta, también si hemos efectuado estas transacciones a través de Bizum.

Asimismo, la entidad pública vigila todos los movimientos y podría solicitar, en caso de sospecha, al banco el suministro de los datos, aunque la cantidad enviada sea inferior a los 10.000 € mencionados con anterioridad como límite.

Multas

En cuanto a las sanciones que podemos recibir si realizamos transferencias o envíos por Bizum superiores a 10.000 € y no los declaramos a Hacienda son de entre 600 € y hasta el 50% de la cantidad de enviada a través de este tipo de transacciones. Además, en caso de no poder justificar, o no hacerlo, el origen del dinero, también podrían llegar multas desde los 60.000 € hasta los 150.000 € por parte de la Agencia Tributaria.

Detalles para el envío

Algunos detalles importantes sobre el nuevo límite de Bizum:

El límite se aplica a todas las transferencias realizadas a través de Bizum, independientemente del número de usuarios involucrados.

El límite no se aplica a las transferencias realizadas entre cuentas bancarias del mismo titular.

El límite no se aplica a las transferencias realizadas para el pago de bienes o servicios.

