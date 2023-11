Spotify Wrapped 2023 es una función anual que ofrece a los usuarios de Spotify una mirada retrospectiva a su año de escucha. El resumen personalizado incluye información sobre las canciones, artistas y podcasts más escuchados, así como otras estadísticas interesantes.

Vista de Spotify Wrapped 2023: descubre tus canciones, artistas y podcasts más escuchados

Tus canciones más escuchadas

La sección "Tus canciones más escuchadas" muestra tus 100 canciones más reproducidas del año. Puedes ver el título de la canción, el artista y la duración. También puedes ver cuántas veces escuchaste cada canción.

Por ejemplo, imaginemos que tu canción más escuchada de 2023 fue "Heat Waves" de Glass Animals. En tu resumen de Spotify Wrapped, verías lo siguiente:

Título de la canción: Heat Waves

Artista: Glass Animals

Duración: 3:09

Número de veces reproducida: 1.200

Esta información te puede dar una idea de tus gustos musicales y de las canciones que más te gusta escuchar. También puede ser útil para descubrir nuevas canciones similares a las que ya te gustan.

Tus artistas más escuchados

La sección "Tus artistas más escuchados" muestra tus 10 artistas más reproducidos del año. Puedes ver el nombre del artista, la imagen de perfil y el número de veces que escuchaste su música.

Por ejemplo, imaginemos que tu artista más escuchado de 2023 fue Taylor Swift. En tu resumen de Spotify Wrapped, verías lo siguiente:

Artista: Taylor Swift

Imagen de perfil: [imagen de Taylor Swift]

Número de veces reproducida: 4.500

Esta información te puede dar una idea de tus preferencias musicales y de los artistas que más te gustan. También puede ser útil para descubrir nuevos artistas similares a los que ya conoces.

Tus podcasts más escuchados

La sección "Tus podcasts más escuchados" muestra tus 10 podcasts más reproducidos del año. Puedes ver el título del podcast, el anfitrión y el número de veces que escuchaste cada episodio.

Por ejemplo, imaginemos que tu podcast más escuchado de 2023 fue "The Daily" de The New York Times. En tu resumen de Spotify Wrapped, verías lo siguiente:

Título del podcast: The Daily

Anfitrión: Michael Barbaro

Número de episodios reproducidos: 200

Esta información te puede dar una idea de tus intereses y de los temas que más te interesan. También puede ser útil para descubrir nuevos podcasts similares a los que ya escuchas.

Otras estadísticas interesantes

Además de tus canciones, artistas y podcasts más escuchados, tu resumen de Spotify Wrapped 2023 también incluye otras estadísticas interesantes, como:

El tiempo total que escuchaste música

El número de nuevas canciones que descubriste

El número de veces que saltaste canciones

El género de música que más escuchaste

Por ejemplo, imaginemos que escuchaste música durante un total de 2.000 horas en 2023. En tu resumen de Spotify Wrapped, verías lo siguiente:

Tiempo total de escucha: 2.000 horas

Nuevas canciones descubiertas: 500

Canciones saltadas: 10.000

Género de música más escuchado: pop

Esta información te puede dar una idea de tus hábitos de escucha y de cómo has cambiado tus preferencias a lo largo del año.

Spotify Wrapped 2023 es una forma divertida y educativa de descubrir más sobre tus hábitos de escucha. ¡No olvides compartirlo con tus amigos y familiares!

Algunos ejemplos adicionales de cómo podrías usar la información de Spotify Wrapped