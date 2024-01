Alba Carrillo confiesa qué le ha enamorado de su nueva pareja, Álex Coves

Comenzando el año con una nueva aventura profesional de la mano de 'Bake Off', Alba Carrillo confirma que también está enamorada.

Lejos de esconderse, la colaboradora de televisión y ahora concursante del nuevo reality de TVE, ha decidido gritar a los cuatro vientos que un nuevo hombre ocupa su corazón y su nombre es Álex Coves.

"Me gusta mucho, es muy divertido, es un tío de mundo, no tiene nada que ver con este mundo entonces es guay, pero sí que tiene que ver porque trabaja en marketing"

Después de varios fracasos amorosos a su espalda, Alba asegura que este nuevo hombre entiendo a la perfección su profesión, pero no quiere formar parte del mundo mediático al que ella pertenece.

"Entiende muchas cosas de mi trabajo pero no quiere ser más famoso que yo, vamos a decirlo así. Entonces pues la verdad es que fenomenal".

Tras estrenarse en la faceta de mamá con su hijo Lucas, Alba espera volver a vivir esa experiencia pronto.

"Con Álex o sin Álex, eso no lo sé. Vosotros sabéis que la maternidad está en mis planes. Que volveré a ser madre, sí".

Atrevida en su vida y sin miedo a enamorarse locamente de nuevo, Alba asegura que no descarta volver a pasar por el altar como ya hizo con Feliciano López.

"Me casé por amor y todo eso, pero fue demasiado grande todo. Creo que se nos fue de las manos a todos los niveles. No pensábamos en lo importante, creo, ninguno de los dos. Y si me casara otra vez sería en otras condiciones".