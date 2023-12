Claudia Martínez zanja los rumores que le relacionan con Álvaro de Luna y Sebastián Yatra

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', Claudia Martínez sorprendía al romper definitivamente con Javi Redondo y comenzar una relación sentimental con Mario, uno de los compañeros que compartieron villa con el que, por aquel entonces, era su pareja. Desde entonces, poco hemos sabido de ellos, pero hemos hablado con ella por los rumores que apuntan a que ha tenido un romance con Álvaro de Luna o Sebastián Yatra.

Cansada de que la relacionen con estos dos artistas, la colaboradora de televisión nos ha dejado claro que no ha tenido nada con ellos, ni siquiera mantiene una amistad... simplemente ha coincidido con ellos en determinados eventos y ha mantenido conversaciones cordiales... pero nada más.

"Es mentira, me relaciono con mucha gente por mi trabajo, son amigos. Estoy cansada, si me ven con un chico, es mi novio" nos comenzaba diciendo Claudia y se quejaba de lo injusto que es: "Cuando tengo una chica al lado no me dicen nada.

Cansa un poco, yo tengo novio, él confía en mí, pero. Es un coñazo".

Además, evitaba hablar de las rupturas que estos dos artistas han protagonizado hace poco porque "al final lo que hay dentro de una relación solo lo saben las personas que están en ellas.

Lo mismo que los otros dos, si están mejor así, me alegro".

Por último, la que fuera participante de 'La isla de las Tentaciones' dejaba claro que "no" tiene relación con ninguno de los dos, solamente que "si los veo, les digo 'hola qué tal', pero no tengo contacto más allá de eso".