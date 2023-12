Cristina Pedroche da más detalles sobre su estilismo en las Campanadas

Cristina Pedroche se ha sentado esta noche en el plató de 'El Hormiguero' y ha hablado, como no podía ser de otra manera, de las Campanadas de este año.

A pesar de no querer dar ningún detalle sobre el estilismo que lucirá el próximo 31 de diciembre, la presentadora de televisión sí que ha confesado que los datos de la audiencia no le importan.

"A mi las audiencias me dan igual, trabajo en el medio y cada mañana según abro el ojo, miro las audiencias porque me gusta saber lo que pasa en la tele, pero en Campanadas no" ha explicado la colaboradora ya que ese día "para mí es algo muy personal y lo que quiero es pasármelo bien y salir por la Puerta del Sol y decir 'me lo he pasado bien'".

En cuanto al estilismo, a pesar de haber dado una pista en su perfil de Instagram con una publicación en la que la vemos rodeada de naturaleza, Cristina ha comentado que tanto Josie como ella "huimos del tema del tema tela, no es textil como tal, no es un vestido como tal".

Este año "el vestido es vida, es una joya" y, además, ha asegurado que "hay que empezar pronto porque hay que poner todo en orden" y sí que ha dejado claro que "cuando yo me lo quite, el vestido podrá seguirse moverse".

Al igual que el año pasado, la presentadora le ha comentado a Pablo Motos que "llevo separadores" para que sus pies no sufran y le ha llevado unos para que los utilice y le comente qué sensaciones tiene.

Por último, Pedroche ha dejado claro que su hija no estará con ella en el balcón de la Puerta de Sol el día 31 de diciembre: "Si fuera egoísta me la llevaría porque estando conmigo yo estoy más tranquila, pero la maternidad también te enseña a que interpones los intereses de tu hija a los tuyos" y por tanto "la niña va a estar más tranquila en casa de mi madre".