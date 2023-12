Eugenia Martínez de Irujo, así está siendo su Navidad tras las polémicas declaraciones de Fran Rivera

A pesar de que su relación es cordial en la actualidad, Francisco Rivera no ha dudado en hablar en su última entevista en '¡De viernes!' sobre lo mal que lo pasó tras su separación -hace 20 años- de Eugenia Martínez de Irujo, sincerándose como nunca sobre una etapa que, como confiesa, fue "terrible".

Reconociendo que quizás no estaban preparados para casarse por lo jóvenes que eran ambos, el extorero asegura que su hija Cayetana fue lo más bonito y compensa lo que sufrió cuando solicitó judicialmente la custodia de la niña cuando ésta tenía 13 años y le dijo que quería vivir con él. "Inocente no soy, pero culpable único, el tiempo me ha dicho que tampoco. Yo no le tengo rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien y yo sufrí mucho y Cayetana sufrió mucho. Se me despellejó como padre, y Eugenia dio pie a eso", ha asegurado.

Francisco ha revelado por primera vez que entró en "depresión" tras su separación: "Me agarré a mi hija y a mi profesión, pero fueron dos años terribles que no quiero ni recordar. La prensa conmigo se ha pasado mucho sin saber nada de mí" ha relatado, evitando entrar en detalles sobre por qué afirma que Eugenia propició que se le "despellejase" públicamente en diferentes medios de comunicación.

Unas declaraciones sobre las que la hija de la duquesa de Alba no se ha pronunciado, aunque su entorno deja entrever que no le habrían afectado porque el tiempo ha curado las heridas y su relación en la actualidad tanto con Tana como con Fran es excelente.

Mientras su hija ha celebrado Nochebuena y Navidad con su padre, sus hermanos Carmen y Curro y Lourdes Montes en Sevilla, Eugenia está viviendo estas fechas de una manera muy diferente. El 24, como es tradición y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, cenó en el palacio de Liria con Narcís Rebollo, sus hermanos -a excepción de Cayetano Martínez de Irujo, distanciado de su familia- y algunos de sus sobrinos, como Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo.

Y en Navidad ponía rumbo a la nieve con su marido. La pareja, tan cómplice como siempre, se dejaba ver en la estación del AVE de Madrid para disfrutar de los últimos días de 2023 disfrutando de una de sus grandes pasiones, el esquí.

Ha sido Narcís Rebollo el que ha revelado su paradero, compartiendo un divertido storie en Instagram de Eugenia, feliz como una niña, tumbándose en el manto blanco que envuelve el paisaje montañoso donde se encuentran y donde esperan a Cayetana para despedir con ella el año.