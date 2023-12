Isa Pantoja responde a Francisco Rivera y le lanza un reproche: "¿Por qué no lo has hecho de tú a tú?"

Francisco Rivera se sentaba el pasado viernes en el plató de '¡De viernes!' y, con la sinceridad que le caracteriza, no dudaba en responder a las declaraciones en las que Isa Pantoja aseguraba que hablaba sobre su madre, Isabel Pantoja, desde el rencor.

Algo en lo que el hijo mayor de Paquirri le daba la razón, aclarando que "más que desde el rencor" habla sobre la tonadillera "desde el dolor más desgarrador porque es inhumano lo que hizo conmigo y con Cayetano" porque no se portó bien con ellos siendo dos niños de 10 y 7 años respectivamente.

Este miércoles Isa ha reaparecido en 'Vamos a ver' y, tras ver la confesión de Francisco, le ha respondido con rotundidad. Apuntando que si es cierto lo que cuenta sobre cómo era Pantoja con ellos cuando su padre no estaba presente entiende al extorero, ha reconocido que "un niño pequeño no tiene maldad, y nota cuando le dan cariño y cuando no y en eso tiene toda la razón del mundo".

"Cuando habla del dolor yo lo entiendo, porque si él se siente así y lo ha visto así yo no le podría quitar la razón nunca, pero creo que habla desde el rencor. Para mí es rencor, dolor, como lo quieras llamar" ha añadido, admitiendo que entiende que Fran "esté molesto y le duela no tener ciertas cosas" de Paquirri.

Lejos de quedarse ahí, Isa ha lanzado un reproche al extorero, sin entender por qué no le pidió personalmente los enseres de su padre a la cantante en alguno de sus encuentros, como en la Semana Santa que estuvieron juntos en el balcón que Isabel alquiló en Sevilla.

"Yo creo que le habría preguntado, 'Isabel, ¿dónde están las cosas? Si no le ha entregado las cosas, si me cae mal, si siento rencor y dolor no subo a ver la Semana Santa con ella por mucho que tenga un balcón en la calle Sierpes. Y si subo, por lo menos decirle, '¿dónde están las cosas?' No entiendo porque no lo ha podido hacer de tú a tú" ha sentenciado.