Jessica Bueno y Luitingo pasarán su primera noche fuera de GH VIP... ¡Juntos!

Después de haber protagonizado un romántico reencuentro en el que la amistad le ha dejado paso al amor, Luitingo y Jessica Bueno volverán a verse las caras fuera de la casa de Gran Hermano.

Tímida al hablar de ese esperado encuentro sin cámaras en la primera noche fuera del concurso, Jessica recocía que iba a pasar la noche con los padres de Luitingo que eran los que más tiempo llevaban sin verle.

"Yo eso no lo digo" confesaba Jessica ante la pregunta de Marta Flich sobre si iban a pasar esa primera noche juntos.

Tras su separación hace tan solo 24 horas debido a las normas del concurso, Luitingo se derretía en palabras de cariño y admiración hacia 'su reina': "Soy el más feliz del mundo y no lo puedo evitar".

Añadía: "El enamoramiento mío es chico... vaya tela. No sé cómo explicar lo que siento yo por esa chica, de lo que pida, le voy a dar el triple".

Finalmente, el finalista de GH VIP reconocía: "Una persona así, es para amarla".

Ante estas palabras, Jessica no podía evitar emocionarse y devolverle las mismas palabras de cariño y amor a la persona más especial para ella: "Que alguien se exprese de esa manera y te haga sentir tan especial, que tenga esa admiración, te vea como su felicidad máxima... es la primera vez que lo experimento de esa forma, me emociona y me hace sentir super especial".