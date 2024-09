Jorge Javier Vázquez desvela qué piensa de Mercedes Milá ante el inminente estreno de 'Gran Hermano'

Emocionadísimo. Así hemos visto a Jorge Javier Vázquez en la presentación en el FestVal de Vitoria de la nueva edición de 'Gran Hermano' en su versión de anónimos tras varios años de ausencia en la parrilla de Mediaset. Además de anunciar el nombre de la primera habitante de la casa más famosa de San Agustín de Guadalix, una murciana de 25 años llamada Maica, el presentador nos ha contado cómo fue su reciente 'cara a cara' con Ana Rosa Quintana en el plató de 'TardeAR', qué opina de Mercedes Milá -a la que muchos siguen considerando el alma de 'GH'- y qué le parece la actitud altiva y enfadada que Terelu Campos ha mostrado ante las cámaras en sus últimas apariciones.

Una completa entrevista en la que además Jorge Javier ha revelado que su corazón está "chispeante, como cuando pones algo en aceite que está a punto de ebullición". ¿Nuevo amor a la vista?

- CHANCE: ¿Estás feliz?

- JORGE: Muy contento, muy feliz, encantado presentando Gran Hermano, que empezamos ya el jueves con muchísimas ganas. Muchísimas ganas. Noto como muchísima ilusión y como volver a los orígenes, de hay que pasárselo bien, hay que entretenerse.

- CH: ¿Cuál es tu edición favorita de Gran Hermano?

- JORGE: Pues fíjate, hoy me he encontrado con Pedro en el hotel, y claro, la relación Matías-Imma-Pedro, aquella noche en la piscina, yo creo que fue la cuarta, aquella fue brutal, ¿o no?

- CH: Hoy está muy presente también la gran Mercedes Milá, que te dio el testigo en 'GH'. ¿Has hablado con ella?

- JORGE: Sí, sí, sí, por supuestísimo, yo tengo muy buena relación con Mercedes, muy buena, y para mí es una persona a la que...siempre se hablan de referentes, ¿no? Pues para mí es uno, cuando yo la veo en un plató trabajar, hace cosas que yo digo, pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se le ocurre esto? A mí generalmente me gustan más trabajando en televisión las mujeres que los hombres, y sí, bueno no sé, pero me gustan, mis grandes tops son mujeres, y Mercedes forma parte de mi altar particular, y ella lo sabe, ¿eh?

- CH: Y a Ana Rosa Quintana participando en Gran Hermano, ¿la veías?

- JORGE: Ella y yo tendríamos que ir a Gran Hermano Dúo. El VIP, ¿no?

- CH: También otro referente para ti, hemos visto una entrevista en un mano a mano, un one-to-one muy bueno.

- JORGE: Yo empecé con Ana Rosa en 'Sabor a Ti'. Yo viví con ella unos años extraordinarios, y yo muchas veces me acuerdo que me sentaba en el plato a verla trabajar y decía, hostias, es que yo he trabajado con gente muy buena, con gente que ha hecho historia en la televisión, Mercedes, Campos, Ana Rosa...

- CH: ¿Habéis vuelto a hablar después del encuentro televisivo?

- JORGE: Sí, claro. Pero vamos a ver, Ana Rosa me puede decir a mí cosas, y yo le digo a ella cosas que probablemente yo no le permitiría a Ana Rosa, a otra gente que me dijera lo que me dice Ana Rosa. Es una relación ya, es que yo se lo dije a ella, el encuentro que tuvimos es un encuentro que solo se puede tener si hay muchísimo cariño detrás, si no, no.

- CH: ¿Hubo tensión?

- JORGE: Bueno, a ver si es que la tensión y el conflicto es la base de toda, de toda historia, ¿no?

- CH: Hoy han vuelto también tus excompañeros con su nuevo formato, 'Ni que fuéramos... Shhh'. ¿Los sigues?

- JORGE: María Patiño es una de mis grandísimas amigas, pero grandísimas amigas con la que coincidí por primera vez en Marbella hace 30 años... Es que es mi amiga, ¿qué más te puedo decir? Es que es mi amiga. Ahora no lo voy a poder ver porque somos competencia. Yo además te digo una cosa, que hemos estado 15 años trabajando juntos.

- CH: ¿Qué opinión tienes del caso Sancho?

- JORGE: Ninguna. Yo me limito a ver la información, leo todo lo que se publica, pero con eso la verdad no me atrevería a manifestarme...

- CH: Un deseo para esta edición de Gran Hermano

- JORGE: Que la gente que entre se preocupe por vivir las cosas que suceden dentro, que en ningún momento piensen lo que pueda estar pasando fuera, lo que puedan estar pensando, lo que no, que se preocupen de vivir la experiencia.

- CH: ¿Te ves dando las campanadas con Ana Rosa?

- JORGE: A ver, las he dado ya dos veces. Cuando uno acaba de hacer las campanadas, dices, bueno, pues ya las he hecho. Además, este año me tocarán las vacaciones de invierno justo en las campanadas y espero estar fuera de España. Porque después habré pasado como cuatro meses trabajando fuerte desde julio 5. O sea que yo el 24, 23 de diciembre desaparezco hasta el 7 de enero.

- CH: ¿Cómo está tu corazón?

- JORGE: Ay, como muy chispeante, ¿sabes? Como cuando pones así algo en aceite que está a punto de ebullición y echas algo y haces ¡zas!

- CH: ¿Ganas de enamorarte?

- JORGE: Pues mira, sí. Sí, sí, sí. Mira, que da lo que sea.

- CH: Hoy ha sido la misa de María Teresa Campos, ha acudido toda la familia a Málaga a una misa

- JORGE: ¿Qué te voy a decir yo de Teresa? Lo que yo recuerdo de Teresa era cuando yo era un adolescente y la veía ella en mi barrio de San Roque. Veía a esa mujer que para mí, yo tenía 15 años, y para mí era una mujer ya moderna para la época, muy moderna.

- CH: ¿Cómo crees que hubiera reaccionado a todas las polémicas que hay ahora en su familia?

- JORGE: Hombre, te digo una cosa, esa Campos hubiera sido oro, porque además ella hubiera dicho 'yo no quiero hablar, yo no quiero hablar'. entonces a mí me hubieran dicho por el pinganillo 'silencio, silencio', y entonces ella ya 'papapapa'... es que era maravillosa, no podía callar.

- CH: Están criticando mucho a Terelu por ser borde y soberbia con la prensa, ¿crees que es borde?

- JORGE: ¿Sabes qué pasa? Que es que yo conozco a la otra Terelu. Entonces, probablemente que la otra Terelu la pillas en un momento, la pillas por la calle, tú, en ese momento, y te dice no sé qué. Justo en ese momento, bajas la cámara y tal, y entonces se relaja y es otra, ¿o no? ¿O no lo has vivido? Sí, es que no lo sé. No lo sé qué le pasa a Terelu cuando ve la cámara, que hace como... como un gato, ¿no? Como un gato mojado. Pero es que luego es otra. Es Terelu de España y V de Alemania.

- CH: Por último, ¿qué opinas del conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano?

- JORGE: Yo desde luego total apoyo a Sofía, a mi Kiko también me cae muy bien, Christian también. Y Maite creo que debe ser consciente de que ha llegado el momento de ir a terapia. Sí, y claro que lo van a solucionar. No es una familia... Está ahora como cese temporal de la convivencia como la infanta Elena con Marichalar. Pero vamos a ver, se van a volver a juntar.