José Luis Martínez Almeida, más natural que nunca, habla de su boda con Teresa Urquijo

A pesar de su discreción a la hora de hablar de su vida privada, José Luis Martínez Almeida no ha escondido su relación con Teresa Urquijo en ningún momento y es que la pareja presume de amor y complicidad en cada una de sus apariciones públicas.

Tras haber comenzado el que será uno de los años más importantes de su vida, el Alcalde de Madrid ha mostrado su faceta más natural en el programa de radio 'Madrid Directo' con Nieves Herrero donde ha hablado de su próxima boda.

Preguntándole por esa fecha, el 6 de abril, antes de que se marchara del estudio de radio, Martínez Almeida comentaba: "Es un día muy importante y creo que un día esperado pero ya que he hablado de derbis, vamos partido a partido, quedan tres meses, queda mucho por hacer y en esta ciudad hay que trabajar minuto a minuto".

Reconociendo que es muy "tímido" a la hora de hablar de su vida privada, José Luis es consciente del interés que suscita esa boda entre los ciudadanos y la prensa.

"Las cosas son así, uno es un personaje público, en mi caso es un honor, no una carga, ser Alcalde de Madrid" y añadía: "Soy tremendamente respetuoso, tímido como has dicho, me cuesta hablar de estos temas pero agradezco las enhorabuenas, el cariño que recibo de gente por la calle pero esto no me desvía, aquí hay que trabajar cada día".

Tras haber revelado públicamente que durante su soltería y desde que es alcalde de Madrid en su nevera tan solo podíamos encontrar algunos yogures, Almeida reconoce que esto cambiará tras convertirse en un hombre casado: "Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas".