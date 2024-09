Lara Dibildos nos confiesa que Escassi no le ha contado nada de su 'relación' con Hiba Abouk

La noticia del día de ayer, 5 de septiembre, es la pillada de Álvaro Muñoz Escassi entrando por la madrugada en casa de Hiba Abouk. Unas imágenes que demuestran que no es la primera vez que quedan en la casa de la actriz, ya que el jinete entraba por el garaje con su propio mando.

Hemos podido hablar con Lara Dibildos y preguntarle por estas imágenes y, lejos de comentarlas, nos ha desvelado que ese mismo día también estuvo Álvaro en su casa: "También ha entrado hoy en la mía" porque "teníamos que hablar cosas del colegio nuevo del niño y esas cosas... somos padres de un niño de 17 años que hay que tener mucha comunicación y tenemos la suerte de tenerla".

Eso sí, Dibildos nos aseguraba que no han hablado de la relación que pueda tener su expareja con Hiba: "Te digo de verdad que no porque así yo no sé nada y no digo nada", reflejando que muchas veces prefiere vivir en la ignorancia.

En cuanto a cómo ha vivido el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos, Lara nos comentaba que había escrito un mensaje "en Instagram a Terelu, porque yo ya pasé el aniversario ese, que es un día muy duro y bueno, todos los días son duros, pero hay fechas señaladas donde se lleva un poquito más cuesta arriba".

Además, la hija de Laura Valenzuela nos desvelaba que "conozco a Terelu de toda la vida y ella me apoyó muchísimo en el momento que perdí a mi madre y por supuesto quise estar allí".